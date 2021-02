Fan di Call of Duty: Modern Warfare incappa in un bug su PS5 che lo rende ingiocabile

Possono capitare alcune brutte sorprese dal punto di vista tecnico, quando si gioca ai videogiochi, ma quello che è capitato all’utente Reddit conosciuto come Puzzled-soup è davvero ai minimi termini della piacevolezza. Il giocatore in questione, infatti, ha raccontato che al momento non è più in grado di far funzionare Call of Duty: Modern Warfare sulla sua PS5, nemmeno dopo averlo reinstallato.

Secondo quanto risulta e viene riferito da GamesRadar, infatti, l’utente aveva provveduto a disinstallare il gioco dalla console perché aveva notato delle performance non soddisfacenti: aveva così deciso di cancellarlo per scaricarlo e reinstallarlo da capo, ma si è accorto dopo che i file di installazione pesavano ora circa 100 GB in meno di quanto avrebbero dovuto (sì, Modern Warfare non è noto per le dimensioni contenute, ndr). È così emerso che il gioco non scarica più i pacchetti di dati che erano installati in precedenza (come quelli per la campagna, per la co-op, per il multiplayer), come se li vedesse “già presenti”.

Call of Duty: Modern Warfare è disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Il risultato è che questi file non sono più sulla PS5 di Puzzled-soup dopo la precedente disinstallazione e che, di conseguenza, il gioco non può venire avviato – nonostante PS5 ritenga di averlo installato correttamente. Il giocatore racconta che al momento non ha avuto una risposta valida da Activision su come ovviare al problema e l’unico modo che ha trovato è stato scaricare Modern Warfare su PS4 e trasferirlo su PS5 con un hard disk esterno, tramite USB.

Se, insomma, state pianificando di disinstallare Modern Warfare dalla vostra PS5, assicuratevi di avere ancora a disposizione una PS4 da cui riscaricarlo – qualora doveste incappare in questo bug misterioso e nell’attesa che Activision si esprima ufficialmente in merito.