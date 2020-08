Call of Duty Black Ops: Cold War ufficiale, primo trailer

Activision ha ufficializzato Call of Duty Black Ops: Cold War come il Call of Duty del 2020, confermando il titolo che circola da tempo in rete.

Il gioco è stato annunciato con un trailer chiamato «Know Your History», che vi mostriamo nel player di seguito.

Nonostante le dimensioni generose, il video non contiene gameplay tratto da Call of Duty Black Ops: Cold War.

Per il momento, Activision si è limitata a mostrare una corposa intervista dell’ex informatore del KGB Yuri Bezmenov (aka Tomas David Schuman).

In quest’intervista, Bezmenov svela i metodi utilizzati dal KGB per provare a sovvertire il governo degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda.

La Guerra Fredda è il periodo storico scelto per il nuovo gioco, come anticipato dalla lista delle missioni trapelata non troppo tempo fa.

Il trailer conferma che alla guida dello sviluppo c’è Treyarch, studio titolare di Black Ops, con l’assistenza di Raven Software.

Infine, c’è già una data per il prossimo appuntamento: il worldwide reveal avverrà mercoledì 26 agosto, a quanto pare all’interno del battle royale Warzone.