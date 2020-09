Call Of Duty Black Ops Cold War, spettacolari effetti ray tracing nel nuovo trailer

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione di Nvidia delle nuove schede grafiche della linea RTX 30, dando modo ad alcuni sviluppatori di mostrare gli effetti di ray tracing in tempo reale presenti sui loro titoli di prossima uscita, tra cui troviamo anche Call Of Duty Black Ops: Cold War di Activision. Infatti, il publisher ha diffuso per l’occasione un nuovo trailer che mette in evidenza gli effetti di illuminazione, riflessi e gestione delle ombre possibili grazie all’impiego di questa tecnologia, rendendo gli ambienti più realistici che mai.

Ricordiamo che Call Of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile dal prossimo 13 novembre per Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One, mentre arriverà entro fine anno anche su PS5 e Xbox Series X.

Il titolo includerà cross play e cross progression tra ogni piattaforma su cui il gioco uscirà (current e next-gen), oltre a DLC gratuiti e un Battle Pass system e un sistema di progressione preso di peso da Warzone. Stando alle informazioni trapelate da PlayStation Store, sembra che la open beta del nuovo sparatutto bellico arriverà durante il prossimo mese di ottobre, più precisamente il giorno 4, su PS4, in anticipo rispetto alle altre piattaforme.

Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.