Call of Duty: Black Ops Cold War, leak per i dettagli della campagna!

Manca ancora più o meno un giorno al reveal ufficiale di tutti i dettagli relativi a Call of Duty: Black Ops Cold War, ma un importante leak ha consentito ai fan dello sparatutto di casa Activision di scoprire cosa li attende nel prossimo futuro.

Come svelato dal sito specializzato COD Tracker, infatti, la patch diffusa per Modern Warfare e Warzone includeva tra i suoi dettagli anche l’intera descrizione di Cold War, che ci svela ogni informazione su ambientazione, contesto e cosa possiamo aspettarci dalla campagna del prossimo Call of Duty.

Ritorno agli anni ’80

La descrizione ci anticipa che il contesto della Guerra Fredda in cui ci troveremo sarà quello dell’inizio degli anni ’80, in cui ci confronteremo con figure storiche realmente esistite (o esistenti) in diversi scenari, tra cui la divisa Berlino e la Russia Sovietica.

La descrizione emersa online conferma anche alcuni ritorni e dove si allinea il gioco rispetto ai precedenti Black Ops, come potete leggere voi stessi:

L’iconica serie Black Ops torna con Call of Duty: Black Ops Cold War, il seguito diretto dell’originale e amatissimo Black Ops. Cold War porterà i fan nelle profondità della mutevole battaglia geopolitica della Guerra Fredda all’inizio degli anni ’80. Niente è mai come sembra in una coinvolgente Campagna per il singolo giocatore, dove vi troverete faccia a faccia con figure storiche e verità difficili, mentre combatterete lungo il globo in scenari iconici come Berlino Est, Vietnam, Turchia, il quartier generale del KGB sovietico e molte altre. Come operatore d’élite, seguirai le tracce di una figura inquietante conosciuta come Perseus, che sta eseguendo una missione per destabilizzare gli equilibri mondiali e cambiare il corso della Storia. Immergetevi nel centro di questa oscura cospirazione globale insieme agli iconici personaggi di Woods, Mason e Hudson, oltre a un nuovo cast di operatori che tenteranno di fermare un piano ordito in decine di anni.

Il ritorno degli zombie

Nello stesso leak apprendiamo anche che torneranno la modalità multiplayer e un’esperienza a tema zombie, ormai marchio di fabbrica dello storico franchise Call of Duty.

Come leggiamo:

Al di là della campagna, i giocatori potranno portare l’arsenale di armi di Cold War e i loro equipaggiamenti nella prossima generazione delle esperienze multiplayer e zombie.

A questo punto, non ci rimane che attendere il reveal ufficiale per tutti i dettagli direttamente da Activision: tenetevi pronti per le 19.30 di mercoledì sera, sulle pagine di SpazioGames.