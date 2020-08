Call of Duty Black Ops: Cold War, cover PS5 e Xbox, trama ed edizioni speciali

Poche ore fa, Activision ha mostrato il suo Call of Duty Black Ops: Cold War in un evento in-game di Warzone, annunciando sia la data di uscita ufficiale che mostrando un primo trailer che ci porta nel cuore della Guerra Fredda.

Ora, via PlayStation Blog, è stata rivelata la sinossi ufficiale del gioco in arrivo a novembre su console current-gen, next-gen e PC. Eccola di seguito:

L’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.

Poco sotto trovate invece le box art ufficiali della versione PS5 e Xbox Series X. Nota di redazione: la cover per la piattaforma Sony conferma il ritorno alla colorazione blu.

Le box art ufficiali di Cold War.

Stando a quanto rivelato, il Battle Royale Warzone condividerà contenuti con Black Ops Cold War, tra cui funzionalità di progressione condivisa e oggetti di inventario che possono essere utilizzati in entrambi i giochi.

Per quanto riguarda le versioni per le console Sony, i giocatori possono pre-ordinare le edizioni digitali Standard, Cross-Gen o Ultimate le quali includeranno il Pacchetto di armi da conflitto.

Nel dettaglio, la Standard Digital Edition è offerta al prezzo consigliato di 69,99 euro e include il gioco per PlayStation 4. Chiunque vorrà potrà aggiornare la versione del gioco per PlayStation 5 con un aggiunta di 10 euro.

La Cross-Gen Digital Edition sarà invece offerta al prezzo di 74,99 euro e includerà una copia del gioco sia per PlayStation 4 sia per PlayStation 5. Infine, la Ultimate Digital Edition sarà proposta al prezzo consigliato di 99,99 euro e includerà le versioni sia per PS4 che PS5 del titolo, oltre al “Pacchetto Terra, Mare e Aria” (contenente tre skin operatore, tre skin per i veicoli e tre progetti di armi), al pacchetto base e al bundle Battle Pass per passare immediatamente al Livello 20.

Il Pacchetto Terra, Mare e Aria.

A ciò aggiungiamo che i pre-ordini dell’edizione digitale permetteranno l’accesso anticipato alla open betain anteprima per PS4, oltre all’inclusione del Pacchetto Operatore Woods per Modern Warfare e Warzone, il quale include il celebre soldato e agente SOG visto nella serie Black Ops.

Va detto infine che i preorder per la versione fisica – i quali includeranno il gioco in base alla console scelta, sia essa PS4 o PS5 – non daranno diritto ad alcun contenuto extra.

Call of Duty Black Ops: Cold War è previsto per il 13 novembre 2020.