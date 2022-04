Buoni carburante gratis acquistando da Mediaworld, scopri come ottenerli!

La nota catena MediaWorld ha lanciato un’incredibile promozione che vi consente di ottenere un buono carburante di 15€ per ogni 150€ di spesa. Per sfruttare questa fantastica iniziativa, non dovrete fare altro che acquistare il prodotto (o i prodotti ) che preferite sul portale MediaWorld per un valore di almeno 150 euro entro il 14 aprile. Successivamente, decorsi 14 giorni dalla data di consegna del prodotto, riceverete una e-mail con un codice da inserire, entro il 30 giugno 2022, su questo sito, per convertirlo in un buono carburante con cui potrete fare rifornimento presso le stazioni Q8 entro il 18 settembre 2022.

In caso di acquisti multipli di 150€ il cliente riceverà un codice che gli consentirà di convertirlo in buoni carburanti elettronici Q8 del valore di 15€ e/o 45€ e/o 150€ in proporzione al valore acquistato. I buoni carburante elettronici Q8 sono cumulabili tra loro ma non sono convertibili in denaro. L’eventuale utilizzo parziale non dà diritto a resto.

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili a esclusione dei libri, le prenotazioni di prodotti non disponibili al momento della richiesta, le prevendite online, i pin digitali online. gli ordini di prodotti effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B), gli ordini di prodotti effettuati sui cataloghi premio di società partner. gli acconti su liste nozze e similari (compleanno, cresima ecc.…), tutte le console (reparto 51), tutte le entertainment cards (reparto 53) e il gruppo “Componenti PC”. Partecipano anche i prodotti acquistati con finanziamento a condizione che lo stesso venga richiesto dal 21 aprile 2022 al 24 aprile 2022 e lo stesso venga approvato e non oltre il 4 maggio 2022.

Il catalogo di MediaWorld è davvero sconfinato e comprende prodotti appartenenti alle categorie più disparate, dalla telefonia, videocamere, fotocamere e computer a console, videogiochi, smart tv e grandi e piccoli elettrodomestici. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.