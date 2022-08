Boom Beach Frontlines è il gioco del momento: debutto da #1 in Italia!

Dopo il debutto in Canada, Boom Beach Frontlines si è preparato a conquistare anche l’Italia, con il lancio dello scorso 3 agosto che ha visto il gioco diventare rapidamente un enorme successo.

A confermarlo ci sono i suoi numeri: con oltre 400.000 download, si è affermato subito come il #1 nelle classifiche delle app più scaricate!

Il titolo, firmato da Space Ape Games, è disponibile gratis e ha debuttato attraverso un soft launch su iOS e Android, venendo subito premiato dal pubblico e rivelandosi il preferito di appassionati e influencer.

Boom Beach Frontlines: che gioco è?

Se amate l’azione, ci sono ottime possibilità che Boom Beach Frontlines possa divertirvi: parliamo infatti di uno sparatutto a squadre in cui ci si affronta in un 9v9 sfoderando veicoli di ogni genere e dando risalto all’importanza del gioco di squadra e della tattica per arrivare alla vittoria.

Via via che si accumulano trionfi si sbloccano nuove tipologie di truppe ed è possibile ampliare l’equipaggiamento da portare con sé negli scontri, in modo da avere sempre possibilità inedite e trovare gli incastri perfetti con i propri compagni di team.

Preparati per grandi battaglie a squadre

Boom Beach Frontlines propone le più grandi battaglie per team del panorama mobile. Ecco perché è fondamentale fare gioco di squadra e trovare le tattiche e le strategie migliori per avere ragione degli avversari!

Sblocca, potenzia e diventa più forte

Con le vostre vittorie, potrete avere sempre più truppe e renderle più forti, ma non solo: vi attendono veicoli, potenziamenti e difese – tutti contraddistinti dalle loro specifiche, come abilità, punti di forza e vantaggi tattici.

Boom Beach Pass

Giocando potete anche guadagnare stelle per far avanzare il livello del vostro Beach Pass, sbloccando forzieri, monete e nuove unità che si susseguiranno di stagione in stagione, perché gli sviluppatori prevedono un supporto a lungo termine: vediamone subito i dettagli.

I piani per il futuro di Boom Beach Pass

Considerando che Boom Beach Pass è stato proposto con un soft launch, questo significa che gli sviluppatori stanno ancora lavorando per migliorarlo e affinarlo in base ai feedback forniti dalla community. Se volete essere parte di questa esperienza e aiutarli a rendere il gioco ancora migliore, potete farvi sentire sia nel supporto in-game, sia nel canale Discord ufficiale, sia attraverso Twitter.

Al di là degli aggiornamenti, ci sono anche altre novità che stanno già bollendo in pentola: a quanto pare, con il prossimo aggiornamento dovremmo vedere l’arrivo di una nuova modalità. «Insieme agli aggiornamenti regolari» ci hanno spiegato gli autori, «ogni mese porterà un nuovo Beach Pass, contenente una truppa tutta nuova!».

Lo scopo degli sviluppatori è chiaro: supportare il gioco, basandosi sul feedback dei giocatori, per renderlo un successo globale che possa esprimere il suo pieno potenziale e divertire tutti anche nel lungo corso.

Il gioco del momento degli influencer di In-Sane

Anche i tanti content creator della nostra In-Sane si sono tuffati in Boom Beach Frontlines per affrontare le loro sfide in compagnia dei loro amici: potete trovare i contenuti dedicati al gioco realizzati dai nostri

Mancate, insomma, solo voi, ma di seguito trovate tutti i dettagli relativi alla disponibilità del gioco!

Dove è possibile giocare Boom Beach Frontlines

A partire dal 3 agosto, Boom Beach Frontlines è stato reso disponibile negli store iOS e Android dei seguenti Paesi:

Australia

Belgio

Repubblica Ceca

Danimarca

Emirati Arabi Uniti

Finlandia

Indonesia

Israele

Italia

Malesia

Paesi Bassi

Nuova Zelanda

Norvegia

Filippine

Polonia

Singapore

Svezia

Thailandia

Turchia

È possibile scoprire di più sul gioco al seguente link:

Buon divertimento e che trionfi il migliore!