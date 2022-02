Bomba Monclick: smart TV 4K da 75″ in sconto di oltre 400€! Solo per un periodo limitato!

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “un febbraio di offerte” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti che possono superare il 50% sino al 15 febbraio! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV Hisense 75A7GQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 992,99, rispetto agli usuali 1.398,99€, per un risparmio reale di 406€.

La smart TV Hisense 75A7GQ è dotata di uno splendido pannello QLED da 75″ a risoluzione 4K ed integra il sistema operativo VIDAAA 5.0, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

La tecnologia Quantum Dot presente nella smart TV Hisense 75A7GQ offre oltre un miliardo di sfumature per un’immagine altamente realistica, mentre il supporto a Dolby Vision assicura un’immagine assolutamente realistica in qualsiasi circostanza.

La modalità gaming della smart TV Hisense 75A7GQ ottimizza le immagini, ricostruendo i pixel per schermate pulite e chiare, oltre a diminuire l’input lag per una risposta ai comandi immediata.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “mon Scontissimi” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti