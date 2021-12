Bomba Amazon! Huawei MateBook X Pro 2021 con 550 euro di sconto!

Se state cercando un nuovo notebook affidabile, sottile e dall’ottima potenza, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte di Natale, offre la possibilità di avere il laptop Huawei MateBook X Pro 2021 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 si presta bene per l’utilizzo in ambito lavorativo e per la produttività personale, grazie al suo corpo in metallo e al peso di soli 1,33Kg, il tutto in soli 14,6mm di spessore. Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è animato dal processore Intel i7-1165G7, accompagnato da 16 GB di RAM e 1 TB di velocissimo SSD NVMe per l’archiviazione dei propri dati.

Il notebook Huawei Matebook X Pro 2021 è dotato di un ottimo display IPS da 13,9″ a risoluzione 3000×2000 pixel in formato 13:3 che offre un’ampia e dettagliata esperienza visiva grazie al rapporto del 91% tra schermo e corpo.

Solitamente il notebook Huawei MateBook X Pro 2021 viene proposto a 1.899€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 1.399€, con uno sconto del 26%, pari a un risparmio reale di 500€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo computer portatile risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto usuale.

