Bomba Amazon! Acquista Samsung Galaxy S21 FE a prezzo scontato e ottieni 70€ gratis!

Anche oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa allo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 675,33€, rispetto agli usuali 769€ di listino, con uno sconto del 12% e un risparmio reale di 93,67€! Ma non è tutto! Infatti, grazie a una promozione attualmente in corso, acquistando il prodotto entro il 31 gennaio 2022, riceverete €70 di credito su Amazon.it da spendere entro il 31 maggio 2022 per comprare quello che desiderate. Sono disponibili solo 800 pezzi, quindi vi consigliamo di affrettarvi!

Lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G è equipaggiato con uno spettacolare display Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ a risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il comparto fotocamera vede la presenza di tre sensori nella parte posteriore con supporto alla tecnologia Space Zoom 30x per immortalare alla perfezione anche soggetti lontani, mentre la modalità Notte vi permetterà di ottenere immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G integra il potente SoC Qualcomm SM8350, accompagnato da 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna. Infine, l’ampia batteria da 4.00mAh vi consentirà di coprire la giornata senza alcun problema.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare di ottimo smartphone risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

