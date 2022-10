Bloodborne, sbuca il nome del presunto nuovo gioco (ma c’è una brutta notizia)

Bloodborne è sicuramente un vero e proprio cult per gli amanti del genere dei soulslike, tanto che da mesi si vocifera della possibilità di vedere un giorno un sequel o una remastered del classico PlayStation.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo molto basso ) è senza dubbio una pietra miliare, considerato un capolavoro assoluto da una moltitudine di fan.

Ora, dopo che un tweet di Sony, poi cancellato, sembrava suggerire un ritorno di Bloodborne, emergono ora altri indizi che puntano proprio in quella direzione.

Se infatti il modder Lance McDonald sostiene da tempo che Sony sarebbe in grado di dare alla luce una edizione rimasterizzata o un porting PC del celebre souls, un nuovo Bloodborne è stato registrato in Australia.

Come riportato anche da GameReactor.eu, un numero di registrazione associato a un videogioco chiamato Bloodborne Mobile è apparso presso l’Australian Classification Board.

Innanzitutto, le informazioni sono così scarse che non sappiamo ancora cosa sia esattamente Bloodborne Mobile. Secondo l’elenco, il titolo è registrato come un videogioco categoria “G” (ossia “General”, per tutti) sviluppato da Great Rock Games, un nome per il quale non abbiamo trovato ulteriori riscontri o informazioni.

Non sono state confermate nemmeno le piattaforme, le lingue o la possibile data di uscita, ma per registrare il nome Bloodborne (marchio di Sony, a tutti gli effetti) è necessario dimostrare di possederne i diritti.

Qualunque cosa sia, questo Bloodborne Mobile si aggiunge alla valanga di voci e indiscrezioni relative a un prossimo capitolo, sperando venga presto fatta luce al riguardo, magari con una comunicazione ufficiale che metta la parola fine alle speculazioni.

Nell’attesa di sapere di più, vi ricordiamo che potete sempre e comunque giocare gratis al demake per la prima PlayStation, disponibile da ora e informa totalmente gratuita.

Infine, Lies of P, il soulslike ispirato proprio a Bloodborne ambientato nel Pinocchio di Collodi, avrà una longevità ragguardevole, assicurano gli autori.