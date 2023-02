Bloodborne PC pare fosse in lavorazione, poi cancellato per un motivo preciso

Bloodborne è un vero e proprio cult per i fan del genere dei soulslike, tanto che i fan non hanno mai smesso di sperare in un remake, o anche in una versione PC.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è considerato all’unanimità come un capolavoro da una mole di appassionati.

Sebbene mesi fa sia stato reso noto che il futuro di Bloodborne è ignoto, in molti sperano ancora che il marchio possa tornare in auge.

Ora, dopo che Bluepoint Games avrebbe confermato di essere al lavoro su un quarto progetto misterioso, un rumor suggerisce che una versione per personal computer del gioco era nei piani, ma sarebbe stata cancellata.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, il tanto desiderato porting per PC di Bloodborne è stato apparentemente cancellato dopo che lo sviluppatore non si è detto soddisfatto dai risultati ottenuti dalla versione per personal computer di Horizon Zero Dawn.

Questo, perlomeno, secondo un’indiscrezione di uno YouTuber spagnolo. Lo sviluppatore originariamente incaricato del port di Horizon per PC era Virtuos, protagonista delle voci sul remake di Metal Gear Solid 3.

Il podcaster, noto come BaityBait, che ha oltre 160mila follower su Twitch, spiega ciò che Virtuos «ha mancato il bersaglio con il porting per PC di Horizon e Sony ha dovuto coinvolgere Guerrilla per sistemarlo. A sua volta, Sony avrebbe cancellato il porting per PC di Bloodborne, realizzato dallo stesso studio».

Sony, tramite Guerrilla, sembra aver subappaltato a Virtuos lo sviluppo del porting per PC di Zero Dawn, perché all’epoca non aveva molta esperienza sul campo. Il primo Horizon è uscito su Steam nell’agosto 2020 e, sebbene oggi abbia valutazioni positive, al lancio ha avuto una serie di recensioni negative da parte degli utenti a causa delle scarse prestazioni tecniche.

Ragion per cui, se Virtuos fosse stata incaricata di sviluppare anche il porting per PC di Bloodborne, avrebbe avuto senso che Sony avesse poi deciso di cancellare quel progetto.

Considerando quindi che Bloodborne non vedrà la luce su PC, perlomeno in tempi brevi, vi ricordiamo che potete giocare gratis il demake per PS1, disponibile in forma totalmente gratuita.

Ma non è tutto: i fan dei soulslike possono in ogni caso dormire sonni tranquillo, visto che all’orizzonte sono in arrivo titoli che colmeranno il vuoto lasciato dal capolavoro gotico di From.