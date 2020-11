Black Friday Ubisoft: giochi scontati fino all’80%

Il mercato dei videogiochi è sempre più digitale ed è proprio approfittando del mercato in digital delivery che spesso è possibile trovare delle importanti promozioni di cui approfittare. È il caso delle offerte Black Friday di Ubisoft Store, il negozio ufficiale del publisher transalpino, che sta proponendo degli sconti che arrivano addirittura all’80% su un’ampia selezione di giochi e prodotti correlati.

Se, ad esempio, volete attendere il prossimo episodio recuperando l’ultimo della saga principale, potete risparmiare sensibilmente su Far Cry 5. Il titolo vi porta in Montana, in quelli che dovrebbero essere paradisiaci e calmi scenari della brulla natura americana, scossi però dal fondamentalismo e da un nemico spietato che ha reso gli insediamenti con cui avrete a che fare un vero inferno. Armati di tutto punto, protagonisti di un gameplay che come sempre in Far Cry mescola azione, veicoli e momenti sopra le righe, riuscirete a rimettere le cose a posto?

Se, invece, preferite un approccio più tattico all’azione e un gioco persistente che possa accompagnarvi da qui agli anni a venire, vi segnaliamo lo sconto sul sempreverde Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: lo sparatutto a squadre basato sui romanzi di Tom Clancy è diventato un vero e proprio eSport e, a ormai quasi cinque anni dal debutto ufficiale, vanta un pubblico mai così attivo e così coinvolto, oltre che contenuti sempre aggiornati e tornei all’ordine del giorno.

In attesa di Legion, invece, fari puntati anche sullo sconto dedicato a Watch Dogs 2: questa volta a San Francisco, vestirete i panni di un hacker di DedSec che può interagire con praticamente qualsiasi cosa gli si faccia davanti sia informatizzata. Mettendo insieme un approccio free roaming all’enorme città, le meccaniche di hacking e dinamiche di shooting, il titolo offre una prospettiva peculiare sulle avventure di casa Ubisoft, preparando il terreno alle prossime gesta di DedSec, che scopriremo a Londra.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle offerte imperdibili sui giochi Ubisoft, invitandovi a consultare la pagina della promozione per il catalogo completo dei titoli in offerta.

Black Friday Ubisoft – La nostra selezione