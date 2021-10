Black Friday, le migliori offerte sulle sedie gaming

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, uno degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori è dato dalla sedia da gaming, in quanto si tratta dello strumento che sorregge il nostro corpo durante le lunghe sessioni di gioco.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi una nostra selezione alle migliori sedie gaming da tenere d’occhio in vista del Black Friday. Ovviamente, non possiamo garantire che questi prodotti saranno acquistabili a prezzo scontato, ma nel frattempo potete già inserirli all’interno delle vostre “liste dei desideri”. Di seguito, trovato una breve lista alle migliori sedie gaming attualmente in circolazione, da quelle più economiche ai modelli di punta, così da effettuare la vostra scelta liberamente.

Come da tradizione, per la nostra selezione di articoli abbiamo tenuto in considerazione diversi parametri che vanno a influire direttamente sulla qualità dell’esperienza offerta, come l’ergonomia, la resistenza, il grado di mobilità ed i materiali utilizzati.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori monitor gaming che, probabilmente, saranno acquistabili a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Secretlab TITAN

Iniziamo subito con una delle sedie gaming più apprezzate: Secretlab Titan. Si tratta di uno dei migliori prodotti sul mercato, in grado reggere un peso fino a 130Kg. La solida struttura in acciaio della sedia gaming Secretlab TITAN ed i morbidi cuscini in memory foam con gel rinfrescante di proprietà Secretlab sono in grado di garantire il giusto bilanciamento tra resistenza e comfort.

DX Racer Formula F11

Un vero e proprio classico delle sedie gaming, la DX Racer Formula F11 include un cuscino lombare ed un poggiatesta per garantire una comodità ottimale anche per lunghe sessioni di gioco davanti alla vostra console o PC. L’imbottitura è inoltre di alta qualità, in schiuma fredda e traspirante con un elegante rivestimento in finta pelle e che aiuta dunque a mantenere sempre una postura corretta, prevenendo possibili mal di schiena.

Diablo X-Horn

Sedia gaming dall’aspetto piuttosto particolare, la Diablo X-Horn è rivestita in finta pelle HDS che è molto piacevole al tatto e facilissima da pulire, in quanto impermeabile. La Diablo X-Horn dispone di ruote in gomma per non graffiare i pavimenti e di un robusto telaio metallico per garantire la longevità del prodotto.

GTPlayer

La sedia gaming GT Player è dotata di ruote in nylon, in grado di scivolare facilmente su qualunque superficie senza lasciare alcun graffio, mentre la seduta è realizzata in pelle sintetica di alta qualità. La sedia gaming GT Player è comoda e confortevole e sarà in grado di farvi mantenere una postura comoda a lungo.

