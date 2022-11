Black Friday: 5 giochi sottovalutati da tutti che dovresti recuperare subito

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, ed anche se la giornata ufficiale del venerdì nero degli sconti sarebbe in realtà il prossimo 25 novembre, Amazon ha ben pensato di anticipare il tutto, proponendosi con una lunga e intensa tornata di offerte che, fino al 28 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! Sin dalla mezzanotte di venerdì 18 novembre abbiamo cominciato a offrirvi alcune notizie dedicate ad offerte specifiche, come è il caso delle proposte in sconto che Amazon sta dedicando ai videogiochi!

Insomma, le offerte si prospettano davvero grandiose tuttavia, prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Di seguito vi offriamo una nostra selezione di videogiochi in offerta per questo Black Friday 2022 e vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Deathloop – PS5 | -73%

Deathloop è l’ultimo titolo di Arkane Studios, un team di sviluppo a dir poco talentuoso che negli anni ha sfornato capolavori come Dishonored e Prey. Ad Arkane non è mai mancata la creatività, la voglia di sperimentare, di proporre concept intriganti e diversi dal solito, e questo titolo ne è un altro esempio. Nei panni di Colt, sarete intrappolati in un loop temporale sulla misteriosa isola di Blackreef, condannata a rivivere lo stesso giorno in eterno. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 19,99€, con uno sconto del 73%.

Sonic Frontiers | -37%

In Sonic Frontiers vi troverete a viaggiare per scoprire i misteriosi resti di un’antica civiltà straziata dalle orde robotiche. A guidarvi ci sarà solo qualche domanda e una voce non corporea, ma voi potrete lottare per salvare i vostri amici e gli enigmatici abitanti delle Starfall Islands da una colossale minaccia meccanizzata. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 37,99€, con uno sconto del 37%.

Immortals Fenyx Rising | -79%

In Immortals Fenyx Rising vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Saremo quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il vostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 14,99€, con uno sconto del 79%.

Ghostwire Tokyo | -26%

In Ghostwire: Tokyo vi troverete a esplorare una Tokyo stravolta da esperienza soprannaturali, dove gli abitanti sono spariti e dovrete vedervela con tanti nemici grazie a poteri e abilità spettrali potenziabili. Tramite complessi e intricati gesti delle mani, Akito, il protagonista, può lanciare incantesimi elementali, difendersi dagli attacchi dei demoni e ovviare a situazioni decisamente più complicate. Nella fattispecie, il protagonista potrà usare le cosiddette tessiture del vento, dell’acqua e del fuoco, di potenza crescente e in grado di sfruttare alcune delle debolezze degli yokai. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 29,99€, con uno sconto del 26%.

It Takes Two | -55%

It Takes Two consente a due giocatori di aiutarsi a vicenda per superare le numerose sfide proposte, fornendo anche un Pass amici tramite il quale sarà possibile condividere gratuitamente l’avventura pensata unicamente per il gioco in cooperativa. Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il titolo a soli 17,98€, con uno sconto del 55%.