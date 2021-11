Black Friday 2021: I 10 prodotti migliori a meno di 20€

Il Black Friday 2021 di Amazon non è stato certo avaro di prodotti in sconto, ed ecco perché da diversi giorni il nostro team specializzato vi sta guidando per non perdervi nel mare delle promozioni proposte dal noto rivenditore online.

Se vi siete imposti di comprare qualcosa, ma non volete spendere più di 20€, abbiamo delle ottime notizie per voi: ci siamo messi in cerca dei migliori prodotti a meno di 20€ e li abbiamo elencati qui per voi.

Vi ricordiamo, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Amazon Echo Dot di 3a generazione

Abbiamo tutti bisogno di un’assistente affidabile come lo è Alexa, nella nostra vita: ecco perché portare a casa Amazon Echo Dot di 3a generazione, al prezzo in cui è proposto per il Black Friday, è assolutamente qualcosa da fare. Questo altoparlante intelligente risponde alle vostre domande e può anche farvi godere un po’ di sana musica dal vostro servizio di streamign preferito. Inoltre, potete anche interagire con le app per la domotica della vostra casa.

» Acquista Echo Dot di 3a generazione a 19,99€

Caffè Borbone Respresso 100 capsule

In qualsiasi modo vogliate metterla, praticamente tutti beviamo il caffè. Dato che è un momento di pausa e piacere, vale la pena assicurarsi che sia un buon caffè, quello che ci concediamo: a tal proposito, vi raccomandiamo il prezzo speciale sulle 100 capsule di Caffè Borbone Respresso compatibili con le macchine Nespresso. Lo sconto per il Black Friday vi permette di risparmiare il 21%, godendovi ben 100 caffè spendendo molto meno di 20 euro.

» Acquista Caffè Borbone Respresso 100 capsule a 16,60€

God of War

Dato che siamo su SpazioGames e ci sono pertanto ottime possibilità che voi siete videogiocatori, se volete far contento un possessore di PS4 o PS5 (o voi stessi, perché no), ora potete portare a casa l’eccellente God of War a un prezzo praticamente ridicolo. Quale modo migliore per prepararsi all’imminente nuovo episodio?

» Acquista God of War a 9,88€

Zerocalcare – La profezia dell’armadillo

In moltissimi si sono innamorati di Zerocalcare, con l’arrivo di Strappare lungo i bordi su Netflix. Se volete scoprire l’artista anche nelle sue opere cartacee, il leggendario La Profezia dell’armadillo nella sua Artist Edition ora costa meno di 20 euro.

» Acquista La Profezia dell’armadillo a 17,10€

Caffè Pellini in grani – 1 kg

Tra fumetti e videogiochi torniamo anche la caffè: se alle moderne macchine automatiche preferite il caffè in grani, dal gusto ricco e cremoso, potete approfittare del prezzo su 1 kg di caffè Pellini in grani, che vi permette di avere in casa un espresso come quello del bar. Lo sapete anche voi, che vi meritate una cosa così buona.

» Acquista Caffè Pellini in grani a 11,92€

Yankee Candle varie

Natale è ormai dietro l’angolo ed è il momento migliore per dedicarsi alla magia delle Yankee Candle: in questo momento potete trovarne davvero tantissime profumate con essenze diverse e in giare di diverse dimensioni (alcune capaci di profumare fino a 150 ore), alcune incentrate sul Natale e altre no. Scegliete le vostre preferite: il prezzo non sarà certo un limite.

» Acquista le Yankee Candle a 19,99€

JOBY Gorillapod treppiede

Se siete appassionati di fotografia e video making, sapete che un treppiede JOBY Gorillapod non ha bisogno di presentazioni: questi comodi supporti sono flessibili, assolutamente adattabili alle vostre necessità in altezza e apertura, e vi permettono di sistemare comodamente le vostre videocamere/fotocamere o il vostro smartphone per delle riprese o delle videochiamate. Solidità, affidabilità e straordinaria adattibilità, a un prezzo minuscolo per il Black Friday.

» Acquista JOBY GorillaPod 325 a 15,28€

Razer DeathAdder Essential

Un mouse da gioco affidabile fa tutto quello che vi serve e Razer DeathAdder Essential è senza dubbio uno dei più affidabili in assoluto. Pensato per il gioco, con un sensore da 6.400 DPI, questo mouse ergonomico cablato è dotato di 5 pulsanti e sarà l’alleato su cui potrete sempre contare durante le vostre partite.

» Acquista Razer DeathAdder Essential a 19,99€

Trust Arys Soundbar

Una soundbar stilosa darà un tocco davvero prezioso alla vostra postazione da gioco, da streaming, quella in cui vi godete semplicemente i vostri film preferiti: ecco perché dovreste approfittare del prezzo di Trust Arys, una soundbar perfetta per l’utilizzo su PC, con collegamento USB e anche la porta jack da 3,5mm per il collegamento di auricolari esterni. È pensata anche per l’uso su PC portatile, televisore, smartphone e tablet.

» Acquista Trust Arys Soundbar a 18,69€

Batterie AA Amazon Basics confezione da 100

Anche se oggi siamo più abituati alle batterie litio, ci sono tantissimi dispositivi che necessitano di tradizionali pile AAA: pensiamo ad alcuni registratori audio, ad alcuni microfoni esterni per videocamere, ma anche al controller Xbox se usato non cablato o senza pack di batterie extra. Ora potete assicurarvi un bel po’ di serenità portando a casa lo speciale pack da 100 pile AA firmato Amazon Basics.

» Acquista batterie AA Amazon Basics x 100 a 19,99€