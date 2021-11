Black Friday 2021 CDKeys: tantissimi titoli in super offerta!

Il popolare store digitale CD Keys ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi giochi a prezzo scontato in occasione del Black Friday. Il popolare catalogo digitale di videogiochi, infatti, è invaso da sconti su tantissimi videogame, anche quelli estremamente recenti, come Battlefield 2042, proposto a soli 41,59€.

Lo sparatutto è ambientato nell’anno 2042, con un pianeta colpito da un tutt’altro che imprevisto collasso climatico che dà il là a blackout su larga scala, carenze di cibo e acqua la cui conseguenza primaria è la più grande crisi di rifugiati mai vista nella storia dell’uomo.

Piuttosto interessante anche Resident Evil Village, che potete portarvi a casa sborsando appena 15,49€. Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. La riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l’ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l’enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su CDKeys e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate la nostra selezione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti