Black Friday, 10 coupon da usare su Amazon!

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Nel caso non ne foste a conoscenza, il noto portale e-commerce Amazon possiede una sezione, denominata semplicemente “Amazon Coupons“, dove ha raccolto i migliori coupon da usare sul sito, comprendendo prodotti appartenenti alle categorie merceologiche più disparate, dai consueti dispositivi elettronici, che possono andare dagli smartwatch, power bank e auricolari, sino a prodotti per la casa e per la cura della persona.

Consultando l’ampio catalogo, sicuramente qualcosa sarà in grado di catturare il vostro interesse e, magari, farvi trovare a prezzo scontato qualcosa a cui non avevate pensato in precedenza. Ovviamente, potete utilizzare tutti i coupon che desiderate, senza alcuna limitazione, mentre lo sconto applicato varierà in base al prodotto e/o alla categoria. In questo articolo vi consigliamo 10 coupon assolutamente da non lasciarsi sfuggire in vista del prossimo Black Friday 2021.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia dei migliori coupon disponibili su Amazon. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!

Tastiera Logitech Keys-To-Go

Coupon: 15% di sconto

La tastiera Logitech Keys-To-Go è perfetta per un utilizzo eterogeneo, in quanto è così sottile e leggera che potete portarla ovunque con voi! È compatibile con tutti i dispositivi più più utilizzati, dai PC agli smartphone e offre tasti comodi e morbili per una digitazione silenziosa. L’associazione avviene tramite connessione senza fili Bluetooth e la batteria interna garantisce fino a tre mesi di autonomia.

Smartwatch Amazfit GTS

Coupon: 10 euro di sconto

Lo smartwatch Amazfit GTS è un ideale compagno di viaggio per monitorare costantemente le vostre attività quotidiane. Dispone di un display AMOLED da 1,65″ protetto da un vetro 3D e supporta 12 modalità sport con GPS, tra cui corsa, bici e molti altri esercizi. Grazie al chip Bluetooth a bassa potenza e alla batteria da 210 mAh, lo smartwatch Amazfit GTS assicura un’autonomina piuttosto elevata.

Notebook 2 in 1 DUODUOGO T30 Pro

Coupon: 21 euro di sconto

Il notebook 2 in 1 DUODUOGO T30 Pro è dotato di un display da 10″ touchscreen a risoluzione 1280×800 che offre un’eccellente riproduzione dei solo. Il sistema operativo a bordo è Android 10, mentre il dispositivo è dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Il notebook 2 in 1 DUODUOGO T30 Pro supporta le reti Wifi a 2,4 e 5 GHz per una connessione a Internet stabile e integra uno slot micro SD per espandere la memoria.

Mouse wireless ricaricabile LeoLee

Coupon: 5% di sconto

Il mouse wireless ricaricabile LeoLee offre sino a tre livelli di DPI (1.000, 1.200 e 1.600) e garantisce una connessione stabile fino a 10 metro grazie alla tecnologia wireless. Il dispositivo è dotato di un ricevitore USB e un adattatore USB Type-C ed è possibile sia caricare la batteria al litio fornita che sostituirla al volo. Come, di consueto, il mouse wireless ricaricabile LeoLee è compatibile con tutti i sistemi operativi.

Cuffie Soundcore Anker Life Q30

Coupon: 20 euro di sconto

Le cuffie Soundcore Anker Life Q20 offrono una qualità di ascolto ottimale grazie ai loro driver da 40 mm con diaframmi in seta altamente flessibili per bassi potenti e acuti nitidi. Grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore, nulla vi distrarrà dalla vostra musica, mentre i due microfono con un algoritmo di riduzione del rumore vi permetteranno di effettuare chaimate chiare anche in condizioni difficili.

SD Lexar Professional 128 GB

Coupon: 10% di sconto

La scheda di memoria SD Lexar Professional da 128 GB offre prestazioni notevoli grazie alla tecnologia UHS-II (u3), che consente ottenere velocità di lettura sino a 250mb/s, fornendo un’eccezionale velocità di trasferimento dei file. Come di consueto, la scheda di memoria SD Lexar Professional è retrocompatibile con i dispositivi UHS-I, che funzionano a velocità di classe 10.

SSD Lexar 2,5″ 128GB

Coupon: 10% di sconto

Se avete bisogno di più spazio di archiviazione ad alta velocità, potreste prendere in considerazione l’SSD Lexar da 128GB, che permette di avviare più velocemente le applicazioni del vostro desktop o notebook grazie ad una velocità di lettura sino a 520 MB/s e all’interfaccia SATA III. Il dispositivo è resistente agli urti e alle vibrazione, data la mancanza di parti mobili, mentre il software SSD Dash vi permetterà di monitorare le performance complessive.

Notebook CHUWI Larkbook

Coupon: 40€ di sconto

Se avete bisogno di un notebook economico, ma più che sufficiente per svolgere tutti i normali compiti della vita quotidiana, il computer portatile CHUWI Larkbook potrebbe fare al caso vostro. Il dispositivo è animato dal processore Intel Celeron N4120, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di RAM. Il notebook CHUWI Larkbook pesa solo 1 Kg e ha lo spessore di soli 11,9 mm. È equipaggiato con un display touch screen da 13,3″ a risoluzione FullHD e può collegarsi alle retei Wifi 2,4 e 5 GHz.

Tablet CHUWI Hi10 Go

Coupon: 30€ di sconto

Il tablet CHUWI Hi 10 Go è dotato del sistema operativo Windows 10, mentre il processore è un Intel Celeron N45000 accompagnato da 6 GB di TAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile di ulteriori 128 GB grazie allo slot SD. Il tablet CHUWI Hi10 Go è equipaggiato con un display touchscreen a risoluzione FullHD e supporta le reti WiFi 2,4 e 5 GHz, oltre al Bluetooth 4.2

Dock per Nintendo Switch Powerextra

Coupon: 10% di sconto

La dock per Nintendo Switch Powerextra è studiata per costituire un valido sostituto alla dock, così da poter giocare sulla vostra TV mentre il dispositivo è in carica. La dock Powerextra ha dimensioni ridotte, così da poter essere trasportata senza problemi ovunque. Dispone di una porta USB Type-C per alimentare e caricare il sistema, un’uscita HDMI, una USB 3.0 e due USB 2.0 per il collegamento di altri controller e/o accessori.

