Black Desert Online, ecco come giocarci gratis

Nel 2021 Black Desert Online festeggia il suo quinto anniversario, tanto che lo sviluppatore Pearl Abyss – ora detentore dei diritti di pubblicazione del gioco – ha deciso di omaggiare il compleanno del gioco con un regalo speciale rivolto all’utenza di tutto il mondo.

Fino al 10 marzo prossimo, l’edizione Novice del gioco sarà gratuita per tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma. Ma non solo: sarà anche dato uno speciale codice premio che i giocatori potranno inserire per ricevere oggetti extra utili nella loro avventura nel vasto mondo esplorabile.

L’edizione Novice di Black Desert Online è offerta al prezzo base di 10 dollari, ma per due settimane circa sarà proposta in forma totalmente gratuita. Nel caso si volesse passare al pacchetto Master o Legendary, i giocatori possono farlo a un prezzo leggermente ridotto. Insomma, se avevate intenzione di provare con mano Black Desert Online, questa è l’occasione che fa per voi.

Inserimento del codice “0225 WEARETHEONE!” permetterà ai giocatori su PC di ricevere l’Enhancement Help Kit II, Arcana of Fate Box, un Black Spirit’s Special Dice Box e il titolo speciale “Together As One”. Per scaricare il gioco gratuitamente su Steam cliccate qui.

Relativamente alla versione per console (ossia PS4 e Xbox One), le ricompense includeranno invece 100 Pietre Cron invece degli Arcana of Fate Box e Black Spirit’s Special Dice Box. Suggeriamo infine ai giocatori che nel caso desiderassero migrare i loro account esistenti su un account Pearl Abyss devono farlo prima della fine di marzo, pena la perdita totale di tutti i loro progressi.

La descrizione ufficiale del gioco lo definisce ‘un MMORPG rivoluzionario che offre combattimenti intensi e frenetici, abilità di vita proficue e un vasto mondo aperto. Uccidi mostri, abomini e divinità o intraprendi rilassanti abilità di vita come la lavorazione, la pesca e la cucina.’

Black Desert Online è disponibile da diversi mesi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.