BioShock, il film avrebbe dovuto avere il protagonista di Animali Fantastici

BioShock è sicuramente uno di quei franchise che non hanno bisogno di presentazioni: Il sogno di Andrew Ryan, la metropoli marina di Rapture, i plasmidi e l’ADAM sono sicuramente rimaste impresse nella mente dei giocatori, così come i vari sequel che si sono succeduti nel corso degli anni.

Un film basato sul capitolo originale della serie era in lavorazione alla Universal. Il progetto non hai mai visto la luce (principalmente per motivi di budget), ma ciò non ha impedito a vari attori famosi di Hollywood di cercare di ottenere un ruolo nel film.

Uno di questi è Eddie Redmayne, noto per il suo lavoro in progetti come Animali Fantastici e dove trovarli, The Danish Girl e La teoria del tutto. Durante un’intervista con Variety, Redmayne ha infatti reso noto di aver fatto un’audizione per recitare in BioShock al fianco dell’amico e collega Jamie Dornan.

«Ti ricordi di BioShock?» Ha dichiarato Redmayne. «Eravamo furiosi l’uno con l’altro mentre cercavamo di ottenere lo stesso ruolo». Non è chiaro il ruolo che i due attori avrebbero dovuto impersonare (magari, proprio il protagonista Jack) e forse non lo sapremo mai.

Nel videogioco originale, Jack è infatti il nome del personaggio principale della storia e quanto pare sarebbe stato anche il fulcro centrale delle vicende del film.

Gore Verbinski, regista di alcuni capitoli della saga dei Pirati dei Caraibi, avrebbe dovuto dirigere la pellicola, ma alla fine abbandonò il progetto per cause mai del tutto chiarite.

Da anni si parla del nuovo capitolo della saga di BioShock, tanto che alcuni annunci di lavoro pubblicati dallo sviluppatore Cloud Chamber hanno di recente evidenziare qualche piccola informazione: a quanto pare sarà un gioco story-driven che conterà su dei sistemi di dialogo come in vari giochi di ruolo.

