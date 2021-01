Biomutant ha finalmente una data d’uscita!

Gli appassionati che aspettavano notizie sull’uscita di Biomutant sono stati finalmente accontentati: pochi minuti fa, infatti, THQ Nordic ha confermato che l’attesa è ormai agli sgoccioli. Con un comunicato, infatti, il publisher ha fatto sapere che il suo titolo sarà ufficialmente sugli scaffali dal 25 maggio 2021, quando sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nessuna notizia, per il momento, di un approdo anche sulla nuova generazione di console.

Biomutant uscirà su PC, PS4 e Xbox One

Il gioco, vi ricordiamo, vi permetterà di vivere dei combattimenti in terza persona che offriranno «massima libertà di movimento», a cui affiancheranno uno stile che vuole dare grande spazio alle arti marziali. Il vostro protagonista imparerà, così, nuove mosse del Wung-Fu e incontrerà dei maestri che lo renderanno sempre più capace e letale, in modo che «il combattimento non diventi mai vecchio» via via che procederete con il gioco.

Un’altra delle meccaniche prevederà la possibilità di ricodificare la vostra struttura genetica per cambiare l’aspetto del vostro personaggio e per influenzare anche alcune meccaniche di gameplay. Ci saranno anche meccaniche di crafting delle armi, oltre a numerosi equipaggiamenti che vi permetteranno di sbizzarrirvi con lo stile che più vi aggraderà, e che avranno effetti diversi sulle dinamiche di gioco: ad esempio, potreste aver bisogno di una maschera dell’ossigeno per visitare determinare aree, mentre in quelle più calde serviranno abiti termo-resistenti.

Biomutant, infatti, avrà una struttura open world e vi vedrà misurarvi con una malattia che sta contagiando il mondo, succhiando via la vita dall’Albero della Vita. Mentre le tribù sono divise dai loro conflitti, riuscirete a riunirle per fare la cosa giusta e salvare il mondo?

Rimaniamo ora in attesa di maggio per scoprire, finalmente, cosa il nuovo open world di THQ offrirà ai giocatori che lo attendono da tanto tempo.