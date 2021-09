Bici elettriche Italia Power a prezzi imbattibili su Amazon!

Se stavate pensando all’acquisto di una bicicletta elettrica per muovervi più rapidamente all’interno del contesto urbano (e non solo), oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una nuova promozione che vi permette di acquistare tante biciclette elettriche a marchio Italia Power a prezzo scontato. Come di consueto, abbiamo analizzato e fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che fanno parte di questa iniziativa, vi segnaliamo in particolar modo la bicicletta elettrica Italia Power E-Bike Ibrida Grigia/Nera unisex per adulto, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto agli 849€ usuali di listino, per un risparmio reale di 50€.

La bicicletta elettrica Italia Power E-Bike Ibrida Grigia/Nera unisex per adulto è dotata di un display LCD che mostra varie informazioni sulla situazione attuale di marcia, nonché di una batteria da 250 W in grado di offrire un’autonomia da 35 a 45 Km.

La bicicletta elettrica Italia Power E-Bike Ibrida Grigia/Nera unisex per adulto è equipaggiata con un cambio Shimano TX 507SP a sei velocità, oltre a ruote da 20″ con freni a disco e forcella ammortizzata regolabile.

La bicicletta elettrica Italia Power E-Bike Ibrida Grigia/Nera unisex per adulto è perfetta per l’utilizzo in città, contribuendo a migliorare l’ambiente con meno emissioni di CO2 e inquinamento, oltre ad assicurarvi più mobilità.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle biciclette elettriche Italia Power attualmente su Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

