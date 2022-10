Bethesda conferma: due suoi giochi sono ambientati nello stesso universo

Bethesda ha confermato una teoria di lunga data dei fan su due dei suoi franchise di giochi più noti negli ultimi anni: stiamo parlando di Dishonored e Deathloop, i quali sono ambientati nello stesso universo.

Il director di Deathloop (che trovate anche su Amazon), Dinga Bakaba, lo ha confermato nel corso dell’Xbox Podcast, affermando che il gioco in questione si svolge nello stesso universo di Dishonored, ma in un futuro lontano.

«Sì, abbiamo immaginato che Deathloop si svolgesse nel futuro dopo ‘Death of the Outsider’», ha spiegato Bakaba a proposito dell’espansione standalone di Dishonored 2 (via GameSpot).

Bakaba ha anche reso noto che lo sviluppatore Arkane non ha intenzionalmente parlato dell’universo collegato, perché voleva che Deathloop rimanesse in piedi da solo.

«Dietro le quinte, però, gli sviluppatori avevano già pensato a come collegare i due franchise. Ci siamo sempre chiesti cosa sarebbe successo dopo e, mentre stavamo realizzando Deathloop, ci siamo detti: ‘Ehi, questa potrebbe essere una delle cose che potrebbero accadere dopo’», ha detto Bakaba.

Lo sviluppatore ha poi aggiunto che Deathloop contiene molti indizi al suo interno che fanno pensare che il gioco e Dishonored si trovino nello stesso universo, alcuni dei quali sono evidenti e altri molto più piccoli e difficili da cogliere.

Dato che Bakaba ha ora confermato la teoria dei fan sull’universo condiviso, i giocatori troveranno senza dubbio ancora più chicche e indizi in-game in grado di testimoniare come i due franchise siano collegati tra di loro.

Dopo un anno di esclusiva PlayStation su console, Deathloop è ora in uscita su piattaforme Xbox ed è incluso gratuitamente nel catalogo di Xbox Game Pass.

Il gioco è sviluppato da Arkane Lyon, mentre lo studio gemello americano, Arkane Austin, sta attualmente sviluppando Redfall, un gioco multigiocatore a tema vampiri in uscita solo nel 2023 assieme al ben più atteso Starfield.