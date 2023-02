Baldur’s Gate 3 in esclusiva PS5? No, ma c’è una brutta notizia per Xbox

Baldur’s Gate 3 ha una data di uscita su PS5 a sorpresa, potrebbe averla anche su Xbox perché non sarà un’esclusiva… ma per ora non può averla.

Il grande ritorno della saga di Baldur’s Gate, che di recente si è riproposto in una edizione di pregio su Amazon, ha finalmente una data di uscita precisa.

Alla fine dello scorso anno, infatti, Larian aveva fornito solo un periodo generico in cui avremmo rivisto l’atteso gdr fantasy.

La conferma della data, con annessa versione PlayStation 5, è stata data durante l’ultimo State of Play di PlayStation insieme ai tanti annunci e trailer.

Mentre il titolo di Larian ha avuto una lunga vita in versione early access e sarà uno dei prossimi, grandi titoli su PC, la versione console è stata una sorpresa. La sola versione PS5, è meglio precisare.

Ma Baldur’s Gate 3 sarà un’esclusiva console PS5? Una domanda più che legittima visto il silenzio di Larian che, adesso, ha risposto ufficialmente.

Nella pagina ufficiale di Reddit, infatti, il team di sviluppo ha spiegato che sebbene Baldur’s Gate 3 arriverà il 31 agosto 2023 su PS5 e PC, non è realmente un’esclusiva console.

Di fatto Baldur’s Gate 3 potrebbe uscire formalmente su Xbox Series X|S, ma per ora non può farlo per un problema tecnico.

Come è stato svelato durante l’ultimo State of Play, il titolo di Larian avrà una inaspettata modalità multiplayer in locale su console.

Proprio questo è ciò che sta dando problemi al team di sviluppo su Xbox, stando al post su Reddit:

«Avevamo una versione Xbox di Baldur’s Gate 3 in lavorazione da un po’ di tempo, ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi tecnici, in particolare con la modalità cooperativa a schermo condiviso. Stiamo ancora lavorando su una versione Xbox di BG3, ma non siamo ancora abbastanza sicuri per annunciarla. Non ci piace annunciare nulla fino a quando non siamo pronti, perché non vogliamo alimentare le speranze delle persone fino a quando non siamo sicuri di poterle soddisfare.»

Nonostante Larian stia lavorando, quindi, ad una versione Xbox del gioco, è anche vero che non c’è stato nessun annuncio ufficiale in questo senso.

Nella stessa nota, il team approfondisce sul tema dell’esclusività:

«Non c’è alcuna esclusività della piattaforma che ci impedisca di rilasciare BG3 su Xbox in qualsiasi momento, se ci fosse la possibilità dal punto di vista tecnico. Se e quando annunceremo altre piattaforme, vogliamo assicurarci che ogni versione sia all’altezza dei nostri standard e delle nostre aspettative. Grazie per la comprensione!»

Non resta che aspettare, quindi. Oppure giocare a Baldur’s Gate 3 su PC dove è già da tempo disponibile con tanti nuovi aggiornamenti.