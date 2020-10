Baldur’s Gate 3, classi e durata generale dell’Early Access (e non è poco)

Lo scorso 23 settembre, non senza una punta di rammarico, i ragazzi di Larian Studios hanno comunicato di non poter rispettare la data annunciata per il debutto in Early Access del loro Baldur’s Gate 3, precedentemente fissata per il 30 settembre scorso.

Il lancio è stato slittato di appena una settimana, con una data fissata ora al 6 ottobre, quando il gioco sarà lanciato su PC – via Steam e GOG – e su Google Stadia.

Dal 6 ottobre inizia l'avventura.

Nell’attesa, Larian ha ora annunciato le razze e le classi che saranno disponibili nell’Accesso anticipato del terzo capitolo della saga di Baldur’s Gate. Ecco l’elenco completo, poco più in basso:

Human – i classici umani noti per la tenacia, la creatività e le loro innate capacità di crescita.

– i classici umani noti per la tenacia, la creatività e le loro innate capacità di crescita. Githyanki – guerrieri dal Piano Astrale, noti per le loro spade d’argento e per la capacità di cavalcare draghi di colore rosso.

– guerrieri dal Piano Astrale, noti per le loro spade d’argento e per la capacità di cavalcare draghi di colore rosso. Elf – divisi in High Elf , in grado di manipolare gli elementi, e Wood Elf , abitanti delle foreste noti per la loro innata agilità.

– divisi in , in grado di manipolare gli elementi, e , abitanti delle foreste noti per la loro innata agilità. Drow – divisi in Seldarine Drow e Lolth-Sworn Drow , noti per essere gli elfi oscuri tramandati nelle storie e nei racconti.

– divisi in e , noti per essere gli elfi oscuri tramandati nelle storie e nei racconti. Half-Elf – divisi in High Half-Elf , Wood Half-Elf e Drow Half-Elf , si tratta mezz’elfi molto silenziosi e abili nella magia.

– divisi in , e , si tratta mezz’elfi molto silenziosi e abili nella magia. Dwarf – divisi in Gold e Shield , sono dei nani con innate capacità da guerrieri e artigiani

– divisi in e , sono dei nani con innate capacità da guerrieri e artigiani Hafling – divisi in Lightfoot Halfling e Strongheart Halfling , si tratta di creature di piccole dimensioni sempre pronta a socializzare (ma abili anche nella difesa).

– divisi in e , si tratta di creature di piccole dimensioni sempre pronta a socializzare (ma abili anche nella difesa). Tiefling – divisi in Asmodeus Tiefling, Mephistopheles Tiefling e Zariel Tiefling, sono una sorta di incrocio tra un umano e creature demoniache.

Sono stati inoltre confermati oltre 600 personaggi non giocanti con cui interagire nello scenario principale di Faerun, per oltre 25 ore di avventura solo durante la fase di Accesso Anticipato.

Poco sotto, trovate anche le varie sottoclassi confermate al momento in Baldur’s Gate 3:

Cleric

Fighter

Ranger

Rogue

Warlock

Wizard

Vi rimandiamo anche alla nostra video anteprima che trovate sulle pagine di SpazioGames, oltre all’intervista esclusiva al Senior Editor di Larian, Adam Smith.

Baldur’s Gate 3 sarà reso disponibile in Early Access su PC e Google Stadia dal 6 ottobre 2020.