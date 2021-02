AverMedia lancia EzRecorder 330, scheda di acquisizione che non ha bisogno del PC

AverMedia, azienda taiwanese leader nel mercato del digital video e audio, ha annunciato oggi con una nota ufficiale il lancio del suo AverMedia EzRecorder 330, dispositivo per la registrazione e lo streaming standalone. Se, in sintesi, state cercando una soluzione intelligente e pratica per registrare i vostri gameplay – o, meglio ancora, per trasmetterli su piattaforme come Twitch o YouTube – senza dover necessariamente passare per un PC, potreste aver trovato quello che fa per voi.

Come spiegato dal produttore nel comunicato ufficiale, parliamo di «un box standalone in grado di eseguire live streaming con pass- through 4K, registrazione Full HD 1080p, consentendo agli utenti di registrare e riprodurre il gameplay in streaming senza un PC. Dispone inoltre di una connessione Ethernet in modo che gli utenti possano trasmettere e registrare direttamente sul NAS. Con il suo supporto multi-input, gli utenti possono registrare da giochi eseguiti su console retrò e di nuova generazione con estrema semplicità. Altre funzioni di registrazione avanzate di EzRecorder 330 come Instant Highlight, Timer Recording e codifica H.265 aiutano gli utenti a catturare i propri video nella massima flessibilità».

AVerMedia EzRecorder 330

Tra le altre funzionalità, che comprendono anche la possibilità di registrare i programmi TV o gli eventi sportivi (con tanto di impostazione di un orario automatico in cui avviare la registrazione), c’è anche quella Highlight EzRecorder 330, che consente di immortalare retroattivamente le gesta che avete appena compiuto all’interno di un videogioco, in maniera tale che non vadano perdute solo perché non avevate già avviato la registrazione prima che le compiste.

«Un’altra caratteristica fondamentale di EzRecorder 330 è lo streaming senza PC. Può ottenere ciò che le altre schede di acquisizione non possono – streaming su YouTube, Twitch o Facebook – senza utilizzare un computer. Non solo è perfetto per lo streaming di giochi, ma anche per l’insegnamento a distanza, percorsi formativi, tutorial, ecc. Una sola configurazione è già sufficiente per premere il pulsante Stream sul telecomando incluso e si avvia subito lo streaming in live» leggiamo nel comunicato.

AVerMedia EzRecorder 330 è compatibile con numerose console

Compatibile con console tra le più diverse, da PS5 a NES Classic Mini, EzRecorder 330 può perfino essere utilizzato per convertire i VHS in digitale e supporta hard disk esterni, micro SD e NAS, a seconda delle vostre esigenze.

«L’EzRecorder 330 è una soluzione indipendente, progettata per chi utilizza il PC, ma anche per chi utilizza solamente la TV: si può registrare a 1080p60 mentre si sta giocando in 4K, mandando il gameplay in live streaming, oppure aiuta I semplici spettatori a programmare e registrare I loro programmi in TV senza dover ricorrere a un PC costoso e di fascia alta. Che tu voglia registrare video di alta qualità, riprodurre in streaming o salvare ricordi preziosi senza problemi, EzRecorder 330 è il dispositivo che fa per te!» conclude il comunicato.

La scheda di acquisizione è disponibile da oggi al prezzo di 169€.

Comunicato stampa