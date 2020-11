Autoironia Microsoft: prende in giro il design di Xbox Series S

Ricorderete sicuramente che, quando venne annunciata Xbox Series X, alcuni appassionati rimasero perplessi di fronte al design verticale della console, adducendo che somigliasse a un frigorifero. Detto, fatto: ecco che Microsoft ha tirato fuori il frigorifero da gaming più potente del mondo, per fare il verso alla sua stessa Xbox e scherzare piacevolmente sulla sua in realtà ambiziosa next-gen.

Lo stesso percorso sta venendo seguito anche dalla piccolina di casa, Xbox Series S: quando è stata svelata ufficialmente, infatti, qualcuno si era detto perplesso dalla sua scocca bianca sovrastata dal cerchio nero per la ventilazione, al punto che erano partiti improbabili paragoni con una radio.

Xbox Series S

Paragoni che non sono sfuggiti a Microsoft: riprendendo un meme di Twitter di queste ore, dove si scimmiottano le notifiche del social sull’attendibilità o meno di un cinguettio, ecco così che leggiamo «Series S non somiglia per niente a uno speaker – Questa affermazione è dibattuta», come ad ammettere che una somiglianza in effetti ci sia.

https://twitter.com/Xbox/status/1328850548846575617

A rincarare la dose della battuta autoironica è il tweet successivo: un fan ha postato la foto della sua statuetta di Master Chief accanto a Series S affermando che il protagonista di Halo stia «sentendo un po’ di musica», con Xbox che ha afferma che «magari Master Chief ha una Series S nel suo elmetto per sentire l’audio…».

Per sentire cosa? «Probabilmente la colonna sonora di Doom», prosegue il siparietto social.

Maybe Chief actually has a Series S in his helmet for playing audio… — Xbox (@Xbox) November 18, 2020

Probably the DOOM soundtrack. — Xbox (@Xbox) November 18, 2020

Al di là dell’apprezzata ironia di Microsoft, vi ricordiamo che Xbox Series S è disponibile a 299,99€ dallo scorso 10 novembre e vi permette di giocare agli stessi titoli di Xbox Series X, anche se fino a 1440p e fino a 120 fps. La console è priva di un lettore ottico, quindi vi permette di giocare i giochi esclusivamente in formato digitale – approfittando anche e soprattutto della proposta di Xbox Game Pass e dei suoi tanti titoli.