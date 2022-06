Auricolari true wireless Creative Outlier a metà prezzo su Amazon!

Siete alla ricerca di auricolari true wireless in-ear a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente agli auricolari Creative Outlier Air V3, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 dispongono di driver in biocellulosa da 6 mm, offrendo una qualità sonora di altissimo livello. Gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 supportano i codec audio AAC e SBC per garantirci una riproduzione audio perfetta, con alti dettagliati, medi bilanciati e bassi coinvolgenti.

Gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 fanno affidamento sulla tecnologia Bluetooth 5.2 per fornire una connessione stabile e veloce con i vostri dispositivi e vengono forniti con un set di tre gommini in silicone per adattarsi a tutte le tipologie di orecchio.

Gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 possono essere comandati direttamente tramite tocco, così da gestire la riproduzione musicale o rispondere a una eventuale chiamata in modo molto intuitivo e rapido. Inoltre, tramite l’app Creative, è possibile modificare le impostazioni audio e personalizzare i controlli touch.

Infine, gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 sono dotati di un sistema di riduzione attiva del rumore, mentre la modalità ambiente è completamente regolabile, così da parlare con le altre persone circostanti senza dover rimuovere gli auricolari.

Solitamente gli auricolari true wireless Creative Outlier Air V3 vengono proposti a 67,62€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 33,99€, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 33,63€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere degli ottimi auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto!

