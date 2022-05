Auricolari true wireless a soli 14€ su Amazon grazie a questo coupon

Se siete alla ricerca di ottimi auricolari Bluetooth a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere questi eccellenti auricolari sportivi Bluetooth a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Questi auricolari Bluetooth sono progettati secondo la geometria dell’orecchio per garantirvi che non cadranno facilmente, dimostrandosi ideali per l’attività sportiva e le sfide fisiche più impegnative.

Questi auricolari Bluetooth pesano solo 3,5 grammi e sono resistenti a pioggia, sudore o schizzi improvvisi di acqua grazie all’impermeabilità IPX7, dando modo di indossare questi dispositivi anche mentre si fa sport o ci si rilassa in riva al lago.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.1, gli auricolari garantiscono una trasmissione stabile e veloce anche a grande distanza e presentano controlli touch che consentono di rispondere o rifiutare le chiamate in arrivo, controllare la riproduzione delle canzoni e altre ancora.

Con un design ergonomico e i loro effetti audio 3D, questi auricolari Bluetooth completamente senza fili e impermeabili si adattano ad ogni ambiente e stile di vita. Sono in grado di funzionare ininterrottamente per più di cinque ore con una sola ricarica, mentre la custodia offre ulteriori 19 ore, arrivando a 24 ore, in pratica un giorno intero!

Solitamente questi auricolari Bluetooth vengono proposti a 39,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 14€, grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina del prodotto che applica uno sconto del 65%. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere degli ottimi auricolari Bluetooth True Wireless risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.