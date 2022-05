Attack On Titan VR è il gioco, gratis, nato come regalo dai fan

Lo sviluppatore indie Slavkaskola ha dato vita a un incredibile gioco gratuito basato sul franchise di Attack On Titan, utilizzando l’Unreal Engine 4.

La serie, divenuta di culto nel corso degli anni (sono infatti tantissimi gli oggetti e i fumetti che trovate su Amazon) non ha certo bisogno di presentazione.

Questo gioco gratuito è stato in sviluppo per un bel po’ di tempo, sebbene una nuova versione sia ora uscita di recente.

Come riportato anche da DSO Gaming, il titolo è ora scaricabile gratuitamente, dando modo agli appassionati di realtà virtuale di sperimentare in prima persona il brivido del gioco.

L’ultima build di Attack On Titan VR presenta il menu principale, un tutorial e una telecamera per gli spettatori che non partecipano al gioco.

Inoltre, il gioco può ora vantare le voci originali dei personaggi principali, così come vari luoghi visti nell’anime e nel manga omonimo.

E, naturalmente, include anche tutta una serie di Giganti che i giocatori possono combattere, con tanto di cavalli che gli utenti possono cavalcare per arrivare al loro obiettivo.

Ciliegina sulla torta, i giocatori possono creare manualmente i titani, cosa questa che – legata alla sua meccanica di gioco VR – rende il tutto eccezionale. Poco sotto, trovate anche un trailer che mostra il tutto in azione.

Se amate AoT, quindi, vi consigliamo vivamente di scaricare questa avvincente versione in realtà virtuale da questo indirizzo.

Ricordiamo ad ogni modo che non è la prima volta che Attack On Titan arriva nel mondo dei videogiochi: mesi fa la una skin de L’Attacco dei Giganti è infatti sbarcata su Call of Duty Warzone e Vanguard.

Ma non solo: anche il gioco ufficiale Attack on Titan 2 è degno di nota, tanto che il nostro Gianluca Arena vi ha spiegato alcuni mesi fa che «costruendo sulle solide basi gettate poco meno di due anni or sono dal primo episodio, Omega Force sforna un sequel di tutto rispetto, che, pur configurandosi come il più classico dei more of the same, sottolinea ancora di più quanto di buono è insito nel suo DNA.»