ASUS ROG Strix G15, notebook gaming con RTX 3070 Ti: 800 euro di sconto da MediaWorld!

Tornano anche oggi, venerdì 4 novembre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook gaming ASUS ROG Strix G15, che attualmente potete portarvi a soli 1.799€, rispetto agli usuali 2.599€ di listino, con uno sconto del 30,78% e un risparmio reale di 800€.

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è equipaggiato con un display a risoluzione FullHD da 15,6″ con una frequenza di aggiornamento pari a ben 165Hz, ideale per i giochi più frenetici, e trattamento antiriflesso.

Ad animare il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è un potente processore AMD Ryzen 9 6900HX, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere buone prestazioni grafiche e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Il computer portatile ASUS ROG Strix G15 è inoltre dotato di una tastiera ottimizzata per il gaming, retroilluminazione, tasti funzione dedicati, N-Key rollover e un’elevata robustezza che gli consente di resistere a più di 20 milioni di pressioni.

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G15 è perfetto per chi cerca buone performance sia per l’esecuzione dei propri videogiochi preferiti che per la creazione di contenuti, il tutto in un dispositivo compatto e affidabile che potrete portare sempre con voi.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati