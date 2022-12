Assassin’s Creed Valhalla vi porterà «nello spazio» nel nuovo DLC

Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo ufficiale della saga degli Assassini prodotta da Ubisoft, ha ricevuto un nuovo DLC ispirato a un altro big, ossia Destiny 2.

L’avventura del guerriero Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) continua infatti ad essere supportata alla casa transalpina.

Solo pochi mesi fa Ubisoft ha rilasciato anche l’aggiornamento 1.6.0, un pacchetto ricco di novità che includeva anche una modalità di gioco roguelite, totalmente gratuita.

Ora, mentre i fan sono in attesa dei prossimi capitoli della serie, è arrivata la conferma che un pacchetto contenuti dedicato al celebre sparatutto fantascientifico è qui.

Come riportato su PlayStation Blog, Bungie e Ubisoft raccontano dell’incarico di incrociare elementi di questi mondi iconici per commemorare il lancio di nuovi contenuti riguardanti le armature, disponibili a partire da oggi.

In coincidenza con il lancio della nuova stagione di Destiny 2, la Stagione dei Serafini, Bungie sta portando nel suo sparatutto una serie di nuovi contenuti ispirati all’universo di Assassin’s Creed.

I guardiani avranno la possibilità di indossare nuovi oggetti cosmetici e decori per l’armatura ispirati al famoso franchise d’avventura di Ubisoft, compresi tre nuovi set di decori per armature specifici per determinate classi.

Tra questi, un set di decori Cacciatore ispirato a Kassandra di Assassin’s Creed Odyssey, un set Titano dall’aspetto possente ispirato a Eivor di Assassin’s Creed Valhalla e un misterioso set Stregone ispirato all’iconico Altaïr dell’Assassin’s Creed originale.

Inoltre, i Guardiani potranno anche acquistare una nuova nave, Sparrow, Ghost, e un nuovo colpo finale, tutti ispirati all’universo di Assassin’s Creed.

Un nuovo pacchetto personaggi offrirà due nuovi set armatura con i personaggi di Destiny Lord Shaxx e Saint-14 e due Spade ispirate a una coppia di iconiche armi Exotic: il Lanciarazzi Gjallarhorn e il Cannone Portatile Thorn. Infine, un nuovo pacchetto di armi include quattro nuove armi ideate tenendo a mente le sottoclassi di Destiny, compresi gli effetti personalizzati e i vantaggi del gameplay.

L’ultimo aggiornamento titolare di Assassin’s Creed Valhalla, oltre al nuovo contenuto Destiny, includerà due nuove missioni gratuite. La prima, intitolata The Last Chapter, offrirà un finale intimo alla saga di Eivor, la “baciata dai lupi”.

Nella seconda missione è presente Roshan di Assassin’s Creed Mirage e la vedrete in azione con Eivor mentre scoprono che hanno un nemico comune.

Restando in tema, la nostra redazione, messasi in contatto con Ubisoft, ha avuto conferma da un portavoce della compagnia circa un errore legato al gioco d’azzardo presente in Mirage.