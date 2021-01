Assassin’s Creed Valhalla, update 1.1.1 disponibile ora: ecco cosa cambia

Ubisoft ha pubblicato un nuovo, importante aggiornamento per Assassin’s Creed Valhalla, che porta il gioco alla versione 1.1.1 su tutte le piattaforme.

Il changelog è stato pubblicato integralmente sul sito ufficiale della serie e vi rimandiamo lì per tutti i dettagli, visto che la lista dei cambiamenti è assai lunga.

Ad ogni modo, tra le decine di fix implementati per bilanciare meglio il gioco e correggere errori scoperti dagli utenti in questi mesi, ci sono anche delle novità da un punto di vista ludico.

Tra queste, in particolare, troviamo l’aggiunta del Force Trigger Feedback per quando si scoccano frecce dall’arco di Eivor, sia sui controller PlayStation che su quelli Xbox.

Inoltre, su PS4 sono state ottimizzate alcune texture, il che dovrebbe migliorarne la definizione e al contempo alleggerirne il carico sulle prestazioni.

L’update ha un peso complessivo di 2GB su PS5, similmente a quanto registrato su PS4 (fino a 3GB in base alla regione), mentre su Xbox Series X|S arriva fino a circa 7.5GB e su Xbox One fino a 6.6GB. Su PC, invece, parliamo di 6.45GB.

L’uscita dell’aggiornamento 1.1.1 è programmata per le ore 13:00 di oggi 14 gennaio su tutte le piattaforme, stando ad Ubisoft.

Non è ancora chiaro se l’arrivo di questa patch rimuove la possibilità di sbloccare nuove abilità mandando offline la propria console, ma dovremmo scoprirlo molto presto.

La buona notizia è che gli sviluppatori hanno altri contenuti in arrivo per Assassin’s Creed Valhalla, alcuni dei quali sono stati progettati con le nuove console in mente.