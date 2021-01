Assassin’s Creed Valhalla sblocca nuove abilità, se scollegate la vostra console da internet

C’è un curioso mistero che sta aleggiando intorno ad Assassin’s Creed Valhalla e ai suoi alberi di abilità, notato dai colleghi del sito Kotaku e confermato da Ubisoft – la compagnia autrice dell’avventura di Eivor. Con l’aggiornamento dello scorso mese, che ha portato anche il festival di Yuletide, infatti, gli sviluppatori hanno introdotto una nuova abilità a ciascuno dei tre alberi disponibili (Orso, Lupo, Corvo).

Nell’albero dell’Orso, la nuova abilità permette di avere l’adrenalina al massimo a inizio battaglia, quella nuova del Lupo permette di raccogliere più frecce dagli arcieri, quella del Corvo fa caricare automaticamente in spalla un cadavere dopo un’uccisione, facendovi risparmiare tempo. Tuttavia, ad alcuni giocatori queste nuove abilità non sono invece comparse, e nessuno aveva idea del perché alcuni le vedessero e altri invece no.

Valhalla preserva l'anima da gioco di ruolo dei precedenti, permettendovi di spendere punti per apprendere abilità per Eivor

La curiosità è stata infine svelata: le tre nuove capacità che Eivor può apprendere compaiono solo se la vostra console non è collegata a internet. Effettivamente, non erano citate nelle note dell’aggiornamento di dicembre e, interpellata in merito, Ubisoft a spiegato che non dovrebbero vedersi, nemmeno per chi gioca offline, dal momento che «non sono ancora pronte per la pubblicazione» e di conseguenza probabilmente saranno ancora da bilanciare. Per questo motivo, lo sviluppatore invita i giocatori a tenere le console online, onde evitare «che occorrano possibili problematiche nel gameplay.»

Se siete curiosi, insomma, provate a lanciare il gioco con la connessione disattivata per apprenderle e vederle all’opera, ma sappiate che non dovrebbero essere ancora disponibili.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Per conoscere meglio il gioco vi raccomandiamo di approfondire con la nostra video recensione.