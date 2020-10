Assassin’s Creed Valhalla è gold, lo sviluppo è terminato

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla è entrato in fase gold.

Con questo annuncio, il publisher transalpino comunica ai giocatori che lo sviluppo del nuovo capitolo della saga action adventure è terminato.

We're extremely proud to share that Assassin’s Creed Valhalla has gone gold! 🎺

On behalf of everyone working on the game, we can't wait to see how your own Viking saga unfolds.

Your journey to glory starts on November 10. #AssassinsCreed pic.twitter.com/jeAcOSMHO3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 16, 2020