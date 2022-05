Aspettando il nuovo Zelda, ecco un corto fanmade degno della saga

Quello di Zelda è un franchise iconico come pochi nella storia dei videogiochi, e i titoli che si sono avvicendati negli anni sono stati dei grandi successi, creando una solida fanbase di appassionati.

Ed è proprio a Breath of The Wild che si è ispirato un talentuoso studente di animazione, che ha portato a termine un lavoro da svolgere per l’università creando uno piccolo cortometraggio ispirato alle vicende dell’ultima avventura di Link, e il risultato è spettacolare.

Questo piccolo gioiello si intitola “Shield Bash“, è realizzato da Jordan LeBlanc, noto su Youtube con il nome di Hxx, e ve lo riportiamo nella sua interezza qui di seguito.

Il breve video vede protagonista un ragazzo dalle fattezze simili al Link di BOTW, il quale si trova in una sorta di libreria e dirige la sua attenzione verso un peculiare scudo appeso alla parete.

Subito dopo vediamo avvicinarsi una ragazza che richiama proprio il design di Zelda, e i due iniziano un breve scontro con arco e frecce da una parte e spada dall’altra, per decidere chi si debba accaparrare lo scudo stesso.

L’autore ha anche condiviso alcune informazioni sul progetto, menzionando anche altre due perone che lo hanno aiutato nella realizzazione del cortometraggio: Christoph Schoch che ha fornito gli asset e Jeffrey Brice che si è occupato della musica.

