Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sulla XIAOMI TV F da 65 pollici, ora disponibile a soli 359€ invece di 569€. Questo Smart TV 4K UHD con Fire TV integrato vi offre accesso immediato a Netflix, Prime Video e Disney+, mentre Alexa vi permette di controllare tutto con la voce. Dotato di HDR10, MEMC e modalità Game Boost a 120Hz, garantisce immagini nitide e fluide a un prezzo davvero conveniente.

Xiaomi TV F 65", chi dovrebbe acquistarlo?

Questa XIAOMI TV F 65 è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di intrattenimento completa senza compromessi sul budget. Con i suoi 65 pollici in risoluzione 4K e HDR10, vi conquisterà se amate immergervi in film, serie TV e sport con immagini nitide e colori vividi. La modalità Game Boost a 120Hz la rende perfetta per i gamer che desiderano fluidità e reattività nei giochi più dinamici, mentre il triple tuner DVB-C/S/S2/T/T2 soddisfa le esigenze di chi vuole continuare a guardare i canali tradizionali senza decoder esterni. L'ampia memoria di 32GB permette di installare numerose app senza preoccupazioni.

Se siete già nell'ecosistema Apple o Amazon, questa smart TV diventa ancora più interessante: AirPlay integrato vi consente di trasmettere contenuti dai dispositivi iOS in modalità wireless, mentre Alexa integrata e Fire TV offrono accesso immediato a migliaia di app come Netflix, Prime Video e Disney+, controllabili anche con la voce. È la soluzione perfetta per famiglie che vogliono centralizzare l'intrattenimento domestico e per chi desidera controllare i dispositivi smart di casa direttamente dalla TV. Con uno sconto del 37%, rappresenta un'opportunità eccellente per portare il cinema in salotto senza spendere una fortuna.

Con uno sconto del 37% a soli 359€ invece di 569€, questo TV rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità e funzionalità smart avanzate a un prezzo competitivo. Ve lo consigliamo per il perfetto equilibrio tra prestazioni e convenienza!

Vedi offerta su Amazon