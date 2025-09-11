Threezero arricchisce la propria linea di action doll dedicate all’universo di Fallout con un nuovo pezzo da collezione che farà la felicità degli appassionati. Sono stati infatti aperti i preordini per la X-01 Institute Power Armor, l’iconica armatura potenziata tratta dall’acclamata saga videoludica di Bethesda, proposta in scala 1:6 e caratterizzata dall’elevata cura dei dettagli che contraddistingue il marchio.

X-01 Institute Power Armor - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure raggiunge un’altezza di 36,8 cm ed è dotata di oltre 35 punti di articolazione, qualità che garantisce una posabilità estrema e consente di ricreare numerose pose ispirate al gioco. La colorazione bianco ceramico, arricchita da un accurato effetto di weathering, restituisce alla perfezione l’atmosfera vissuta e post-apocalittica tipica del mondo di Fallout, mentre il logo dell’Istituto, posizionato sul petto, testimonia la fedeltà al design originale.

Uno degli elementi più interessanti è la possibilità di rimuovere tutte le componenti esterne dell’armatura, compatibili con le altre Power Armor realizzate da Threezero. Sotto la corazza trova posto un endoscheletro scolpito con grande attenzione ai dettagli tecnici, che dona ulteriore realismo al modello.

La X-01 Institute Power Armor arriva inoltre con un ricco set di accessori che ne aumentano il valore collezionistico. Tra questi troviamo:

una testa maschile altamente dettagliata

l’elmo X-01 dotato di funzione luminosa LED (alimentato da 2 batterie AG13, non incluse)

la Assaultron Blade, iconica arma tratta direttamente dal videogioco

Un’aggiunta imperdibile per tutti i fan di Fallout e per i collezionisti di action figure di alta gamma, che potranno arricchire la propria vetrina con una delle armature più iconiche e dettagliate della saga.

Prezzo e data di uscita

La nuova action doll di Threezero è già disponibile per il preordine al prezzo di circa 600,00 euro, con distribuzione prevista per il primo trimestre del 2026 attraverso il distributore ufficiale Cosmic Group.