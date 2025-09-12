Archiviato Clash in Paris, la WWE si prepara al suo prossimo PLE in America. Tutti gli occhi sono puntati su Wrestlepalooza, evento creato appositamente per il debutto della WWE in America su ESPN: l'appuntamento è per il 20 settembre al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis.

Ecco l'elenco completo dei match in programma.

Jey Uso & Jimmy Uso vs Bronson Reed & Bron Breakker

Dopo quanto accaduto al cugino Roman Reigns, gli Usos hanno deciso di tornare a fare coppia per affrontare un nemico in comune. A Wrestlepalooza, infatti, se la vedranno contro i sempre più agguerriti Bronson Reed e Bron Breakker, componenti della stable The Vision.

Women's World Championship: IYO Sky vs Stephanie Vaquer

A seguito della sua gravidanza, Naomi è stata costretta a rendere vacante il Women's World Championship. A contendersi il titolo ci penseranno adesso l'ex campionessa IYO Sky e la number one contendere Stephanie Vaquer, che aveva vinto una Battle Royal in quel di Evolution.

Mixed Tag Team Match: AJ Lee & CM Punk vs Becky Lynch & Seth Rollins

Una vera e propria sfida tra coppie quella che attende i fan WWE a Wrestlepalooza.

Il ritorno di AJ Lee dopo 10 anni dal suo ritiro ha mandato in tilt i social e ha dato vita a un match inedito: l'ex Divas Champion farà coppia con il marito CM Punk per affrontare Becky Lynch e l'attuale World Heavyweight Champion Seth Rollins.

John Cena vs Brock Lesnar

Il ritiro del 17 volte campione del mondo è ormai alle porte. Tra i suoi ultimi match in WWE ci sarà questo contro Brock Lesnar, suo rivale storico.

"The Beat" è tornato dopo quasi 2 anni in WWE in quel di SummerSlam attaccando proprio John Cena al termine del match titolato contro Cody Rhodes. Chi uscirà vincitore da questo scontro?

Dove vedere Wrestlepalooza in streaming

In America il PLE sarà visibile in esclusiva su ESPN, mentre in Italia sul WWE Network (come sempre in diretta e poi on demand) nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre.

Immagine di copertina via WWE