La Road to SummerSlam inizia con Money in the Bank, diventato negli ultimi anni uno dei PLE di punta in casa WWE. Due match con la scala, due valigette che consentiranno a chiunque le staccherà di avere una shot titolata da incassare in un qualsiasi momento dell'anno a suo piacimento.

Ecco l'elenco ufficiale dei match che si terranno sabato 7 giugno, dopo Worlds Collide, all'Intuit Dome di Inglewood, California.

Women's Money in the Bank Ladder Match: Rhea Ripley vs Giulia vs Naomi vs Stephanie Vaquer vs Roxanne Perez vs Alexa Bliss

Senza dubbio il ladder match al femminile con più star-power a oggi. In molti danno come favorita Rhea Ripley, ma occhio alle nuove arrivate Giulia e Stephanie Vaquer, direttamente da NXT, e alla mina vagante Naomi.

WWE Women's Intercontinental Championship: Lyra Valkyria vs Becky Lynch

A Backlash Lyra Valkyria è riuscita a mantenere il titolo dall'assalto di Becky Lynch, ma l'irlandese tenterà nuovamente il colpaccio. Chi uscirà da Los Angeles con il Women's IC Championship attorno alla vita?

John Cena & Logan Paul vs Jey Uso & Cody Rhodes

Dopo quanto accaduto a Saturday Night's Main Event il World Heavyweight Champion Jey Uso e il rientrante Cody Rhodes hanno deciso di fare coppia per affrontare il WWE Champion John Cena, nel pieno del suo tour di ritiro, e Logan Paul.

Men's Money in the Bank Ladder Match: Seth Rollins vs Penta vs Solo Sikoa vs LA Knight vs Andrade vs El Grande Americano

Forte della sua nuova stable e dell'alleanza messa in piedi con Paul Heyman, Seth Rollins sembrerebbe essere il principale favorito alla vittoria. Occhi puntati, però, anche su LA Knight (al suo terzo MIB di fila) e sul lader della nuova Bloodline, Solo Sikoa.

Dove vedere Money in the Bank in streaming

Il PLE sarà visibile in diretta nella notte tra sabato 7 giugno e domenica 8 giugno a partire dall'1:00, e a seguire on demand, in esclusiva sul WWE Network.

