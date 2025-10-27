Se cercate prestazioni al top per il vostro PC gaming o workstation, WD_BLACK SN8100 da 4 TB è l'SSD che fa per voi. Disponibile su Amazon, questo drive PCIe 5.0 raggiunge velocità vertiginose fino a 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura. Ora al prezzo di 441,89€ invece di 467,29€, offre prestazioni eccezionali con tecnologia TLC 3D CBA NAND e un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto al PCIe Gen4, mantenendo consumi medi di soli 7W.

WD_BLACK SN8100, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD_BLACK SN8100 4 TB è la scelta ideale per gamer professionisti e content creator che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Se lavorate con editing video in 4K o 8K, rendering 3D complessi o giocate ai titoli AAA più esigenti, questa SSD PCIe 5.0 vi libererà dai tempi di caricamento infiniti. Con velocità di lettura fino a 14900 MB/s, trasformerete il vostro workflow: file di dimensioni enormi si apriranno istantaneamente, i livelli di gioco caricheranno in pochi secondi e potrete gestire progetti multipli senza rallentamenti. La capacità da 4 TB elimina definitivamente l'ansia dello spazio disponibile, permettendovi di mantenere installati decine di giochi o intere librerie di progetti creativi sempre accessibili.

Questa unità soddisfa l'esigenza di chi cerca affidabilità a lungo termine oltre alle prestazioni pure. La resistenza di 2.400 TBW garantisce anni di utilizzo intensivo, mentre la tecnologia TLC 3D CBA NAND assicura stabilità anche sotto stress prolungato. L'efficienza energetica superiore del 100% rispetto al PCIe Gen4 significa temperature più basse e consumi ridotti, un vantaggio tangibile per chi passa ore davanti al PC. Con lo sconto del 5%, portate a casa non solo la tecnologia più avanzata disponibile, ma un investimento che proteggerà la vostra produttività e le vostre sessioni di gaming per gli anni a venire.

Il WD_BLACK SN8100 4 TB rappresenta l'evoluzione definitiva dello storage grazie alla tecnologia PCIe Gen 5.0x4 NVMe. Con velocità di lettura fino a 14900 MB/s e scrittura fino a 14000 MB/s, questa SSD vi offrirà prestazioni straordinarie per gaming e creazione di contenuti, il tutto con un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto al Gen4.

