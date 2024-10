Trasforma il tuo salotto in un cinema con questa smart TV Samsung, oggi in SUPER OFFERTA!

Se siete alla ricerca di una smart TV di alta qualità, capace di offrirvi immagini spettacolari e prestazioni eccezionali, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. La Samsung QE55S85DAEXZT, proposta a soli 998,99€, rappresenta un affare imperdibile, soprattutto considerando lo sconto del 41% rispetto al prezzo consigliato di 1.699€. Grazie a questa promozione, avrete la possibilità di godervi una delle migliori tecnologie attualmente disponibili per l'intrattenimento domestico.

Samsung QE55S85DAEXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV vanta un display OLED da 55 pollici, perfetto per chi desidera un’esperienza visiva senza compromessi. La tecnologia OLED HDR offre una luminosità eccezionale e un contrasto profondo, esaltando ogni dettaglio e rendendo i colori vividi e realistici. Il processore NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling garantisce la riproduzione di contenuti in 4K anche se originariamente di risoluzione inferiore, offrendovi sempre una qualità ottimale. Il Real Depth Enhancer aggiunge profondità alle immagini, rendendo tutto ciò che guardate ancora più realistico e immersivo. Per gli appassionati di gaming, la Motion Xcelerator 120Hz assicura una fluidità eccezionale nelle sequenze più dinamiche, permettendovi di godere di sessioni di gioco senza scatti o ritardi.

Oltre alle straordinarie immagini, questa Samsung OLED TV offre anche un'esperienza sonora di alto livello. Grazie alla tecnologia OTS Lite (Object Tracking Sound), l'audio segue l'azione sullo schermo, fornendo un effetto surround 3D che vi immergerà completamente nei vostri contenuti preferiti. L’integrazione con Q-Symphony vi permette di sincronizzare la TV con una soundbar (non inclusa) per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente. Inoltre, l’Adaptive Sound Pro regola automaticamente il suono in base al contenuto, offrendo un audio calibrato su misura per film, serie TV o giochi.

Il Gaming Hub integrato vi consentirà di accedere ai vostri giochi preferiti in modo facile e veloce, mentre lo Smart Hub riunisce tutti i vostri contenuti in un unico posto, rendendo la navigazione tra app, film e programmi semplice e intuitiva. Grazie alla compatibilità con SmartThings, potrete gestire tutti i vostri dispositivi smart direttamente dalla TV, trasformandola in un vero e proprio centro di controllo per la casa intelligente.

Con il suo design Contour elegante e minimalista, questa TV non solo arricchirà il vostro salotto con prestazioni all'avanguardia, ma aggiungerà anche un tocco di stile. Il suo colore Graphite Black la rende una scelta raffinata per qualsiasi ambiente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: con uno sconto del 41% e un prezzo di soli 998,99€, la Samsung QE55S85DAEXZT è la TV perfetta per trasformare la vostra esperienza di intrattenimento.

