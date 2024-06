SVENDITA TOTALE! Dragon Quest Treasures a soli 29,98€!

L'attesa è finita: Assassin's Creed Shadows è stato finalmente annunciato ed è già disponibile per il preordine! Se non sapete a cosa giocare per ingannare l'attesa, vi segnaliamo un'ottima offerta per acquistare Dragon Quest Treasures, oggi disponibile su Amazon a soli 29,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo originale di 37,90€! Questo entusiasmante spin-off vi porterà insieme ai giovani Erik e Mia in un mondo pieno di tesori e mostri da reclutare. Viaggiate attraverso la leggendaria isola fluttuante di Draconia, cercando tesori in compagnia degli iconici mostri della saga. Un'avventura ideale per i nuovi giocatori e gli appassionati del franchise in cerca di qualcosa di leggero e meno impegnativo rispetto agli altri capitoli della serie.

Dragon Quest Treasures, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Dragon Quest Treasures è un gioco perfetto per i fan di Dragon Quest più giovani che vogliono partire per un'avventura spensierata insieme ai carismatici Erik e Mia, già conosciuti e amati da chi ha giocato all'undicesimo capitolo della saga. Nel viaggiare verso l'isola incantata di Draconia, i fratelli formano un allegro gruppo di stravaganti mostri alleati, con l'obiettivo di scoprire tesori nascosti e affrontare peripezie inaspettate. Grazie al suo tono leggero e divertente, il gioco è perfetto per chi cerca un'esperienza di gioco non troppo impegnativa, adatta sia ai giovani che ai veterani del franchise.

Con una grande varietà di contenuti, fasi esplorative ben congegnate e un'ottima localizzazione italiana, Dragon Quest Treasures promette divertimento e avventure in abbondanza, pur mantenendo un livello di sfida molto accessibile. Il design del gioco enfatizza la scoperta e l'esplorazione più che la complessità dei combattimenti.

Disponibile al prezzo speciale di 29,98€, Dragon Quest Treasures rappresenta un'ottima offerta per chi cerca un'avventura leggera e poco impegnativa, perfetta per i giocatori più giocani e per gli appassionati della serie in cerca di qualcosa di diverso.

