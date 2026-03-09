Con l’uscita di Superman (2025), il nuovo film diretto da James Gunn che rilancia l’Uomo d’Acciaio sul grande schermo, anche il mondo del collezionismo si arricchisce di nuove proposte dedicate all’iconico eroe DC. Tra queste spicca senza dubbio la nuova action figure di Superman realizzata da Bandai e Tamashii Nations per la linea SH Figuarts, una serie da anni sinonimo di qualità, posabilità e attenzione al dettaglio.

La versione dedicata al nuovo Superman interpretato da David Corenswet rappresenta uno dei prodotti più attesi dai collezionisti DC per quanto riguarda le figure prodotte dal colosso giapponese. Tamashii Nations ha infatti deciso di portare sugli scaffali una reinterpretazione moderna dell’Uomo d’Acciaio che prende ispirazione direttamente dal design visto nel film, cercando di bilanciare fedeltà cinematografica e stile tipico della linea SH Figuarts.

Chi è Superman di James Gunn?

Nel film Superman (2025) diretto da James Gunn, il celebre eroe DC viene reinterpretato per inaugurare il nuovo universo cinematografico della casa editrice. Il personaggio è interpretato da David Corenswet, che porta sullo schermo un Clark Kent giovane ma già affermato come Superman, impegnato a trovare un equilibrio tra la sua vita da giornalista al Daily Planet e il ruolo di simbolo di speranza per l’umanità.

La storia non racconta le origini del personaggio, ma si concentra su una fase della sua vita in cui Superman è già conosciuto dal mondo. Il film esplora soprattutto il lato umano dell’eroe, mettendo in evidenza il suo forte senso morale e il desiderio di fare del bene in un mondo che spesso considera gentilezza e idealismo come segni di debolezza.

Questa versione dell’Uomo d’Acciaio punta quindi a riportare al centro i valori classici del personaggio, come la speranza, la giustizia e la compassione, mostrando un Superman potente ma profondamente umano, capace di ispirare chi lo circonda non solo con la sua forza, ma anche con il suo esempio.

Packaging

Come da tradizione per la linea, anche questa Superman SH Figuarts si presenta con un packaging compatto, moderno e immediatamente riconoscibile, perfettamente in linea con gli standard della linea Tamashii Nations.

La confezione utilizza il classico box con finestra trasparente frontale, una scelta molto apprezzata dai collezionisti perché permette di osservare subito la figure e parte degli accessori senza dover aprire la scatola. La grafica frontale è dominata da tonalità azzurre e blu, che richiamano il costume dell’eroe e contribuiscono a creare un colpo d’occhio pulito ed elegante. Nella parte inferiore troviamo una grande immagine promozionale del personaggio interpretato da David Corenswet nel film Superman (2025), un dettaglio che collega immediatamente la figure alla sua controparte cinematografica.

Non mancano naturalmente i loghi ufficiali, tra cui quelli di Bandai, Tamashii Nations e DC, oltre al simbolo iconico della “S” di Superman che campeggia sul fronte della confezione. Il design generale riesce così a mantenere un equilibrio tra identità del brand SH Figuarts e richiamo diretto al film.

Il retro della confezione segue lo stile tipico della linea, mostrando una serie di fotografie ufficiali della figure in posa dinamica. Qui Tamashii Nations mette in evidenza le principali caratteristiche del prodotto, mostrando Superman in diverse configurazioni che simulano scene di volo, combattimento e pose eroiche direttamente ispirate al film.

Blister

Una volta aperta la confezione, troviamo il classico blister trasparente in plastica termoformata, soluzione ormai standard per le figure della linea SH Figuarts. La struttura interna risulta semplice ma ben organizzata, con ogni elemento posizionato in un alloggiamento dedicato che permette di mantenere la figure e gli accessori ben protetti durante il trasporto.

All’interno del blister, Superman SH Figuarts è accompagnato da un piccolo ma funzionale set di accessori. Oltre al corpo principale troviamo infatti una testa intercambiabile, utile per variare l’espressione del personaggio, e due coppie di mani alternative, pensate per ampliare le possibilità di posa.

Aspetto e posabilità

Entriamo ora nel vivo della recensione con l’analisi della figure vera e propria. Una volta estratta dalla confezione, la prima impressione è quella tipica delle produzioni SH Figuarts: una figure compatta, ben proporzionata e pensata per essere estremamente posabile.

L’altezza si aggira intorno ai 16 cm, perfettamente in linea con la scala utilizzata dalla linea. Questo significa che Superman SH Figuarts risulta compatibile con moltissime altre figure della stessa serie, permettendo ai collezionisti di inserirlo facilmente accanto ad altri personaggi DC o ad action figure provenienti da franchise differenti.

Per quanto riguarda i materiali, Bandai utilizza principalmente ABS e PVC, una combinazione ormai collaudata che garantisce una buona solidità strutturale senza compromettere la mobilità delle articolazioni. Il risultato è una figure che trasmette una sensazione di robustezza, mantenendo al tempo stesso la leggerezza necessaria per essere posata senza difficoltà.

Dal punto di vista della scultura, il lavoro svolto da Tamashii Nations è particolarmente interessante. La figure è stata realizzata completamente da zero, con l’obiettivo di riprodurre il design del costume visto nel film Superman (2025). Il fisico dell’Uomo d’Acciaio appare atletico ma non eccessivamente massiccio, una scelta coerente con l’estetica del personaggio nella nuova incarnazione cinematografica interpretata da David Corenswet.

Uno degli elementi più riusciti è senza dubbio il volto del personaggio. Bandai utilizza la tecnologia Tamashii Digital Coloring, un sistema di stampa digitale che permette di applicare sfumature realistiche alla pelle e una maggiore definizione dei tratti del viso. Questo processo contribuisce a restituire una somiglianza convincente con l’attore, soprattutto osservando la figure da distanza ravvicinata.

Anche il costume presenta diversi dettagli interessanti dal punto di vista del molding. La tuta blu mostra una texture leggermente granulosa, un dettaglio che rompe la monotonia delle superfici lisce e aiuta a simulare il materiale visto nel film. Sul petto spicca naturalmente l’emblema “S” di Superman, realizzato in rilievo e ben definito. A completare il tutto troviamo stivali e cintura con finitura più lucida, una scelta che crea un piacevole contrasto visivo con il resto del costume.

Un discorso a parte merita il mantello, uno degli elementi più riusciti della figure. A differenza di molte altre versioni che utilizzano parti rigide in plastica, qui Tamashii Nations opta per un mantello in tessuto con anima metallica, soluzione che permette di modellarlo liberamente per simulare il movimento del vento o le classiche pose di volo di Superman. Un dettaglio che aumenta notevolmente le possibilità espressive della figure.

Conclusioni

Superman SH Figuarts tratto dal film Superman (2025) si presenta come una figure solida e ben realizzata, capace di soddisfare sia i fan dell’Uomo d’Acciaio sia i collezionisti della linea Tamashii Nations. La figure si distingue per buona qualità costruttiva, scultura fedele al design cinematografico e un’elevata posabilità, elementi che permettono di ricreare facilmente le iconiche pose del personaggio.

L’unico limite riguarda la dotazione di accessori piuttosto ridotta, che avrebbe potuto includere effetti o una base per il volo. Nonostante questo, la qualità generale della figure la rende una delle rappresentazioni più riuscite del nuovo Superman in formato action figure, oltre che un pezzo molto interessante per chi segue il nuovo corso DC inaugurato dal film di James Gunn.

Superman SH Figuarts sarà presto disponibile per l'acquisto in Italia, sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.