Bandai arricchisce la sua celebre linea SH Figuarts con una nuova, attesissima action figure dedicata a Superman, ispirata al prossimo film diretto da James Gunn, in arrivo nelle sale italiane il 9 luglio 2025. Il preordine è già stato ufficialmente aperto, offrendo agli appassionati e ai collezionisti l’opportunità di assicurarsi in anticipo un prodotto altamente dettagliato, pensato per rappresentare al meglio il nuovo volto dell’Uomo d’Acciaio.

Superman - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il film, intitolato semplicemente Superman, segna l’inizio ufficiale del DC Universe (DCU) targato DC Studios, sotto la direzione creativa di Gunn, e fa parte del ciclo narrativo inaugurale chiamato Capitolo Uno: Dei e Mostri. Interpretato da David Corenswet, il nuovo Superman si muove tra identità, eredità kryptoniana e valori umani, offrendo una visione rinnovata ma fedele dello storico supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Al suo fianco un cast ricco di nomi noti, tra cui Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Anthony Carrigan e Nathan Fillion.

L’action figure realizzata da Bandai e distribuita sotto etichetta Tamashii Nations riproduce con grande precisione il design del personaggio visto nel film. Alta 16,5 cm, la figure presenta una cura maniacale per i dettagli, a partire dalla scultura del volto fino alla resa del costume, fedele alla nuova incarnazione cinematografica. Il mantello, realizzato in stoffa, conferisce un tocco realistico e consente un’ampia libertà di posa, rendendo il prodotto ideale sia per l’esposizione statica che per la fotografia dinamica.

In linea con gli standard della linea SH Figuarts, il corpo presenta snodi articolati che permettono un’ampia gamma di movimenti, supportati da mani intercambiabili, volti alternativi altamente espressivi e numerosi accessori che consentono di ricreare le pose più iconiche del figlio di Krypton. La qualità dei materiali, unita all’ingegneria dei punti di snodo, garantisce stabilità, robustezza e versatilità.

Data di uscita

La distribuzione della figure è prevista per gennaio 2026 in Giappone, mentre il mercato italiano vedrà il suo arrivo nel mese di marzo 2026, tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo per l’Italia è di 99,90 euro, una cifra coerente con la qualità premium del prodotto e con la proposta della linea Tamashii Nations.