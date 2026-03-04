Hot Toys apre ufficialmente i preordini della nuova action doll in scala 1/6 dedicata a Superman, ispirata alla leggendaria miniserie Batman: The Dark Knight Returns di Frank Miller, che celebra il suo 40° anniversario. Dopo l’annuncio del Batman Battle Damaged, l’azienda alza ulteriormente l’asticella proponendo una reinterpretazione fedele e potente dell’Uomo d’Acciaio così come appare nel cupo futuro immaginato da Miller.

Superman - Hot Toys

Nella celebre opera DC, Superman non incarna più il simbolo di speranza assoluta, ma diventa un esecutore al servizio del governo americano. Il ritorno del Cavaliere Oscuro rende inevitabile lo scontro tra due icone del fumetto mondiale, dando vita a uno dei duelli più intensi e iconici mai visti sulla carta stampata. È proprio questa versione più autoritaria e controversa del personaggio a prendere forma nella nuova proposta Hot Toys.

La figure, alta circa 34 cm, presenta un corpo muscolare di nuova concezione che riproduce fedelmente lo stile massiccio e “bulky” delle tavole originali. Il costume in tessuto elastico blu valorizza l’imponente fisicità del personaggio, mentre sul petto spicca l’iconico simbolo rosso e giallo. Completano il look la cintura gialla e il mantello rosso con filo metallico interno, decorato con il simbolo di Superman, soluzione ideale per pose dinamiche in volo.

Dal punto di vista tecnico, la dotazione include due head sculpt completamente inediti: uno stoico e autoritario, l’altro con espressione digrignata e battle damaged, arricchito da applicazioni di sangue che richiamano lo scontro con Batman. Entrambi sono dotati di sistema a occhi mobili indipendenti (separate rolling eyeballs) e di uno speciale effetto riflettente UV che consente di ricreare la minacciosa visione calorifica sotto luce ultravioletta.

A livello di accessori troviamo sei mani intercambiabili di nuova realizzazione: pugni chiusi, mani rilassate, gesto ad artiglio e mani per il volo, oltre a due elementi chiave dello scontro finale: la freccia alla Kryptonite e la sonic gun danneggiata. Inclusa anche una base espositiva dedicata con il logo della serie a fumetti.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Superman è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per metà 2027. Un pezzo che si preannuncia imprescindibile per i collezionisti Hot Toys e per gli appassionati delle grandi saghe DC.