Hot Toys e Sideshow hanno annunciato l’apertura ufficiale dei preordini per l’action doll in scala 1/6 di Superman & Krypto, un set da collezione che si preannuncia come uno dei più ambiti nel panorama del collezionismo legato al mondo DC. Il progetto si inserisce nella prestigiosa linea Movie Masterpiece Series e trae ispirazione dal nuovo film Superman, atteso per luglio 2025.

Superman & Krypto - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La pellicola, diretta, scritta e co-prodotta da James Gunn, rappresenta il punto di partenza del nuovo DC Universe (DCU), inaugurando ufficialmente il Capitolo Uno: Dei e Mostri. Si tratta di un reboot completo della saga cinematografica dell’Uomo d’Acciaio, con l’attore David Corenswet nei panni di Clark Kent / Superman. Al suo fianco, un cast di alto profilo che include Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan e molti altri.

La nuova action doll di Superman & Krypto riproduce fedelmente le fattezze dell’eroe come lo vedremo sul grande schermo. La figure è alta circa 30 cm, completamente articolata e realizzata con materiali di alta qualità come PVC, ABS e tessuto. Vanta 30 punti di snodo che permettono una vasta gamma di pose dinamiche, ed è dotata di un sistema di rotazione oculare che consente di modificare la direzione dello sguardo in modo realistico.

Particolarmente curata è anche la scultura del volto, che ricalca in modo sorprendente i tratti di David Corenswet. Il costume, fedele a quello che vedremo nel film, è stato ricreato con grande attenzione, includendo ogni dettaglio iconico dell’iconografia di Superman.

Il set è arricchito da una statua non articolata di Krypto, il fedele cane supereroe dell’Uomo d’Acciaio, qui proposto in una posa statica ma espressiva. A rendere ancora più completo il pacchetto troviamo dieci mani intercambiabili per differenti configurazioni, oltre a una base espositiva tematica pensata per valorizzare al meglio la posa scelta.

Data di uscita

Distribuito ufficialmente in Europa dal distributore Heo, il Superman & Krypto Action Set è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il lancio ufficiale sul mercato è previsto per la fine del 2025, rendendolo uno dei pezzi chiave per gli appassionati dell’universo DC Comics e per i collezionisti della linea Hot Toys.