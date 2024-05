SUPER SCONTO sul bundle auricolari Bose QuietComfort Earbuds II con custodia in tessuto! (-75€)

Oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli utenti alla ricerca di nuovi auricolari TWS. Infatti, grazie a uno sconto del 29% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare il bundle che include gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II e una pratica custodia in tessuto a prezzo ridotto. Queste cuffie offorno un'esperienza audio senza precedenti grazie alla tecnologia di personalizzazione della cancellazione del rumore e sono dotati della rivoluzionaria calibrazione del suono CustomTune, che adatta la musica alle vostre orecchie per un'esperienza di ascolto unica. Con una durata della batteria fino a 24 ore e tecnologia Bluetooth 5.3, la connettività è garantita. Originariamente venduti a 265,90€, ora li potete acquistare per soli 189,95€, risparmiando ben 75,95€ sul prezzo di listino. Immergetevi nel vostro mondo musicale con il massimo comfort e la migliore qualità di suono.

Bundle con auricolari Bose QuietComfort Earbuds II e custodia in tessuto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle che include gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II e una pratica custodia in tessuto è l'ideale per chi cerca un'esperienza di ascolto di altissimo livello, senza compromessi sul comfort e sulla qualità del suono. Questi auricolari wireless sono perfetti per gli amanti della musica che desiderano immergersi completamente nelle loro canzoni preferite, grazie alla funzionalità di cancellazione del rumore e alla calibrazione del suono CustomTune, che personalizza l'audio per le orecchie dell'utente. Con fino a 24 ore di riproduzione musicale grazie alla custodia da trasporto, sono l'ideale per i viaggiatori o per chi è sempre in movimento.

Inoltre, la funzionalità di ascolto con un solo auricolare e la connessione Bluetooth 5.3 li rendono comodi anche per chi deve spesso gestire chiamate e call di lavoro. Gli auricolari includono inserti in silicone di diversi formati per garantire il massimo comfort e stabilità durante l'uso prolungato.

Attualmente offerto a 189,95€, il bundle con auricolari e custodia in tessuto costituisce un investimento ideale per chi cerca non solo qualità audio superiore e cancellazione del rumore efficace, ma anche comfort e praticità. La presenza di diverse dimensioni di auricolari in silicone, insieme alla lunga durata della batteria e alla tecnologia Bluetooth avanzata, rende questo prodotto un must-have per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla libertà di movimento.

Vedi offerta su Amazon