OTTIMA lavastoviglie Electrolux in OFFERTA a TEMPO! -41%!

Se state cercando una nuova lavastoviglie, il modello Electrolux Serie 700 è attualmente in offerta su Amazon a soli 509,99€, rispetto al prezzo originale di 867,06€. Questo rappresenta uno sconto del 41%. Questo modello può accogliere fino a 15 coperti ed è dotato di diverse caratteristiche innovative, come il sistema SoftGrips e SoftSpikes per la massima cura delle stoviglie, un vassoio posate MaxiFlex personalizzabile per utensili di ogni dimensione e tecnologie come QuickSelect ed Ecometer per un risparmio energetico e idrico. Inoltre, la pulizia eccezionale è garantita dalla funzione SatelliteClean, che pulisce fino a 3 volte meglio di una lavastoviglie standard, mentre la funzione ExtraHygiene assicura l'eliminazione di germi e batteri per un'igiene impeccabile.

Lavastoviglie Electrolux Serie 700, chi dovrebbe acquistarla?

La lavastoviglie Electrolux è perfetta per famiglie numerose o per chi ama ospitare spesso amici a casa. Con una capacità di fino a 15 coperti, offre una soluzione efficiente per lavare grandi quantità di stoviglie in una sola volta, eliminando la fatica del lavaggio a mano. Grazie ai sofisticati SoftGrips e SoftSpikes, le stoviglie più delicate sono trattate con la massima cura, riducendo il rischio di danni durante il ciclo di lavaggio. Inoltre, il vassoio posate MaxiFlex consente di personalizzare l'organizzazione all'interno della lavastoviglie, risparmiando tempo e garantendo la pulizia di utensili di diverse dimensioni senza sforzo.

Per le persone attente all'ambiente e desiderano ridurre il proprio impatto ecologico, questa lavastoviglie offre l'innovativo sistema QuickSelect con Ecometer. Questo permette di selezionare in modo semplice opzioni di lavaggio energicamente efficienti, ottimizzando il consumo di energia e acqua. Inoltre, la funzionalità SatelliteClean garantisce una pulizia profonda ed efficace, eliminando anche i residui più ostinati, mentre la funzione ExtraHygiene assicura stoviglie igienicamente pulite, eliminando oltre il 99,99% dei batteri. Questo elettrodomestico è consigliato per chi cerca una soluzione di lavaggio avanzata che combini efficienza energetica, praticità e risultati igienicamente sicuri.

Al prezzo di 509,99€, rispetto al costo originale di 867,06€, la lavastoviglie Electrolux Serie 700 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza, igiene e risparmio energetico. Grazie alle sue funzionalità avanzate e alla capacità di adattarsi a diversi carichi di lavaggio, garantisce stoviglie immacolate ed è un investimento saggio per migliorare la funzionalità e l'estetica della vostra cucina.

Vedi offerta su Amazon