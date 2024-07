STUPENDA Ferrari Daytona SP3 LEGO a 360€: DA COLLEZIONE!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo un'offerta sulla Ferrari Daytona SP3 LEGO, un'immersione profonda nel mondo dell'automobilismo di lusso, disponibile ora su Amazon a un prezzo speciale di 360€ invece di 449,99€. Questo sconto rappresenta una riduzione del 20%, una fantastica opportunità per accaparrarsi questo dettagliatissimo modello in scala 1:8. La Ferrari Daytona SP3 è il simbolo dell'eccellenza ingegneristica LEGO Technic e Ferrari, completo di dettagli incredibili. Ideale come pezzo da esposizione o come regalo per gli appassionati di supercar.

Ferrari Daytona SP3 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Ferrari Daytona SP3 LEGO è dedicata agli appassionati di supercar e di modellismo, oltre che agli amanti dei progetti di costruzione dettagliati e coinvolgenti. Con i suoi 3.778 pezzi, questo kit ricrea con precisione la Ferrari Daytona SP3 in scala 1:8. È perfetta per gli adulti che apprezzano sfide creative e desiderano approfondire il mondo dell'ingegneria attraverso il gioco. Include funzionalità come l'apertura delle porte a farfalla, lo sterzo funzionante, un motore V12 dettagliato, cambio sequenziale a 8 velocità con palette, tetto rimovibile e ammortizzatori.

Progettata in stretta collaborazione con Ferrari, viene fornita con una targhetta decorativa e un numero di serie unico, che consente di sbloccare contenuti e premi esclusivi online. Le dimensioni del modello finito sono impressionanti, misurando 14 cm di altezza, 59 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, rendendolo un pezzo da esposizione ideale per gli appassionati di supercar e modellismo. Ideale per chi cerca un'idea regalo significativa per occasioni speciali, è un'esperienza unica di costruzione e celebrazione della bellezza delle supercar.

Attualmente in offerta a 360€ invece di 449,99€, la Ferrari Daytona SP3 LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di auto sportive e modellismo. Non solo è un modo per celebrare la collaborazione tra LEGO e Ferrari, ma offre anche una complessa esperienza di costruzione che culmina in un pezzo da collezione magnifico. Vi consigliamo di acquistarlo per aggiungere un elemento affascinante alla vostra collezione e anche per regalarlo, garantendo un'esperienza memorabile agli amanti delle supercar.

